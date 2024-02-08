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"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев - РИА Новости, 08.02.2024
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06:19 08.02.2024 (обновлено: 15:04 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ssha-1926066109.html
"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев
"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев - РИА Новости, 08.02.2024
"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев
Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:19
2024-02-08T15:04
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 год, в 1996-м он скончался. На брифинге Белого дома в ответ на вопрос журналиста, как разговорами с мертвецами Байден может убедить сомневающихся в его умственных способностях, Жан-Пьер сказал: "Я не последую за вами в эту кроличью нору". Также она сообщила, что все могли наблюдать за главой США в ходе его поездок по стране, не пояснив, что подразумевает под этим."Этот пресс-секретарь является живым доказательством того, что нанятые по "справедливости" не всегда являются наиболее квалифицированными", — отметил пользователь @kslahm."Верните Псаки... Тяжело ее слушать, когда она снова и снова врет. Неважно, какой репортер задает вопрос, во всех ответах обвиняются республиканцы или MAGA (сторонники Дональда Трампа. — Прим. ред.)", — потребовал @jfmallon75."Смешно ее слушать… Какой ужасный пресс-секретарь", — пожаловалась @katherinelee3235."Хватит всякой чуши от KJP (инициалы Карин Жан-Пьер. — Прим. ред.)", — написал @ja200055."Она — полная дурость", — подчеркнула @PamelaLawrence-lc4uy."Катастрофа", — констатировал @BillyMuse-iw9rz."Умственное здоровье Байдена на данный момент вызывает тревогу, наша страна сейчас нуждается в молитвах больше, чем когда-либо!" — добавил @davidmichaels4285.Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, почти две трети граждан США считают, что умственные способности 81-летнего Байдена демонстрируют снижение.
https://ria.ru/20240206/medvedev-1925653502.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер

"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.
В минувшее воскресенье в Неваде Байден рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 год, в 1996-м он скончался. На брифинге Белого дома в ответ на вопрос журналиста, как разговорами с мертвецами Байден может убедить сомневающихся в его умственных способностях, Жан-Пьер сказал: "Я не последую за вами в эту кроличью нору". Также она сообщила, что все могли наблюдать за главой США в ходе его поездок по стране, не пояснив, что подразумевает под этим.
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"Этот пресс-секретарь является живым доказательством того, что нанятые по "справедливости" не всегда являются наиболее квалифицированными", — отметил пользователь @kslahm.
"Верните Псаки... Тяжело ее слушать, когда она снова и снова врет. Неважно, какой репортер задает вопрос, во всех ответах обвиняются республиканцы или MAGA (сторонники Дональда Трампа. — Прим. ред.)", — потребовал @jfmallon75.
"Смешно ее слушать… Какой ужасный пресс-секретарь", — пожаловалась @katherinelee3235.
"Хватит всякой чуши от KJP (инициалы Карин Жан-Пьер. — Прим. ред.)", — написал @ja200055.
"Она — полная дурость", — подчеркнула @PamelaLawrence-lc4uy.
"Катастрофа", — констатировал @BillyMuse-iw9rz.
"Умственное здоровье Байдена на данный момент вызывает тревогу, наша страна сейчас нуждается в молитвах больше, чем когда-либо!" — добавил @davidmichaels4285.
Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, почти две трети граждан США считают, что умственные способности 81-летнего Байдена демонстрируют снижение.
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