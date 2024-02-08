https://ria.ru/20240208/si-1926145415.html

Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону

Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 08.02.2024

Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:09

2024-02-08T13:09

2024-02-08T13:16

китай

си цзиньпин

владимир путин

россия

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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая."Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпал на ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года.

https://ria.ru/20231230/kitay-1919112485.html

китай

россия

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Влада Копылова

китай, си цзиньпин, владимир путин, россия