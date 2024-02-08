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Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 08.02.2024
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13:09 08.02.2024 (обновлено: 13:16 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/si-1926145415.html
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 08.02.2024
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:09
2024-02-08T13:16
китай
си цзиньпин
владимир путин
россия
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая."Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпал на ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года.
https://ria.ru/20231230/kitay-1919112485.html
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китай, си цзиньпин, владимир путин, россия
Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону

Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону в преддверии Китайского Нового года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.
"Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпал на ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года.
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