https://ria.ru/20240208/si-1926145415.html
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 08.02.2024
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:09
2024-02-08T13:09
2024-02-08T13:16
китай
си цзиньпин
владимир путин
россия
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая."Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпал на ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года.
https://ria.ru/20231230/kitay-1919112485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, владимир путин, россия
Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону в преддверии Китайского Нового года
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает
Центральное телевидение Китая.
"Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпал на ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года.
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