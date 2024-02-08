https://ria.ru/20240208/rossiya-1926084409.html

Посол Мешков назвал причину подготовки Запада к "войне" с Россией

Посол Мешков назвал причину подготовки Запада к "войне" с Россией - РИА Новости, 08.02.2024

Посол Мешков назвал причину подготовки Запада к "войне" с Россией

Подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является "противником", безответственна и призвана оправдать накачивание военных бюджетов, заявил... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:41

2024-02-08T09:41

2024-02-08T09:41

россия

париж

афганистан

роб бауэр

алексей мешков

нато

йенс столтенберг

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является "противником", безответственна и призвана оправдать накачивание военных бюджетов, заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков. "Что сегодня говорят некоторые политики – это, конечно, полная безответственность. Все же понимают, что Россия - это крупнейшая ядерная держава, и рассуждения о том, что они начнут воевать с Россией, приведет просто к уничтожению человечества как такового. На мой взгляд, это пока пустая риторика для того, чтобы накачивать свои военные бюджеты", - заявил дипломат. Он напомнил, что создание образа России-врага на Западе существовало задолго до начала СВО. "Подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является противником, сейчас даже говорят - врагом, началась до украинских событий и до 2014 года. Кстати, это было связано с тем, что готовился вывод натовских войск из Афганистана и надо было искать применение НАТО где-то. Вот они выбрали восточный фланг", - отметил Мешков. Ранее немецкие журналисты из издания Bild опубликовали материал, в котором со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера утверждалось, что минобороны Германии готовится к войне между НАТО и Россией. Как утверждалось в статье, полномасштабного конфликта стоит ждать летом 2025 года, однако эскалация начнется уже в феврале 2024-го. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Позднее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

https://ria.ru/20240205/britaniya-1925407656.html

https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, париж, афганистан, роб бауэр, алексей мешков, нато, йенс столтенберг