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В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону" - РИА Новости, 08.02.2024
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17:51 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/razdel-1926233565.html
В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону"
В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону" - РИА Новости, 08.02.2024
В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону"
Раздел "Интервью Такеру Карлсону" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:51
2024-02-08T17:51
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Раздел "Интервью Такеру Карлсону" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Сейчас в этом разделе размещены новости, связанные с приездом американского журналиста Такера Карлсона в Россию и с его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое пока не опубликовано. "Мы видим высокий интерес к событию, поэтому для удобства пользователей создали специальную рубрику в "Новостях". Здесь собраны все актуальные сюжеты по теме - они будут обновляться в режиме реального времени", - прокомментировал "Дзен" РИА Новости. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". Как отметил Песков, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ. Пресс-секретарь уточнил, что интервью будет опубликовано утром в пятницу на сайте президента РФ, как это обычно и бывает со всеми интервью. Приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвала зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать, заявил Песков. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что намеревался взять интервью у Путина из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html
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такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону"

В топе "Дзена" появился раздел, посвященный интервью Путина Такеру Карлсону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Раздел "Интервью Такеру Карлсону" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Сейчас в этом разделе размещены новости, связанные с приездом американского журналиста Такера Карлсона в Россию и с его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое пока не опубликовано.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
"Мы видим высокий интерес к событию, поэтому для удобства пользователей создали специальную рубрику в "Новостях". Здесь собраны все актуальные сюжеты по теме - они будут обновляться в режиме реального времени", - прокомментировал "Дзен" РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". Как отметил Песков, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ. Пресс-секретарь уточнил, что интервью будет опубликовано утром в пятницу на сайте президента РФ, как это обычно и бывает со всеми интервью.
Приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвала зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать, заявил Песков.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что намеревался взять интервью у Путина из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции
Вчера, 16:09
 
Такер КарлсонВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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