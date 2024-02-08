https://ria.ru/20240208/razdel-1926233565.html

В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону"

В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону" - РИА Новости, 08.02.2024

В "Дзене" появился раздел "Интервью Такеру Карлсону"

Раздел "Интервью Такеру Карлсону" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:51

2024-02-08T17:51

2024-02-08T17:51

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Раздел "Интервью Такеру Карлсону" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Сейчас в этом разделе размещены новости, связанные с приездом американского журналиста Такера Карлсона в Россию и с его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое пока не опубликовано. "Мы видим высокий интерес к событию, поэтому для удобства пользователей создали специальную рубрику в "Новостях". Здесь собраны все актуальные сюжеты по теме - они будут обновляться в режиме реального времени", - прокомментировал "Дзен" РИА Новости. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". Как отметил Песков, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ. Пресс-секретарь уточнил, что интервью будет опубликовано утром в пятницу на сайте президента РФ, как это обычно и бывает со всеми интервью. Приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвала зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать, заявил Песков. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что намеревался взять интервью у Путина из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону