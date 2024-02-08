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Путин счел логичным развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой РАН - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
20:19 08.02.2024 (обновлено: 23:08 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ran-1926261446.html
Путин счел логичным развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой РАН
Путин счел логичным развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой РАН - РИА Новости, 08.02.2024
Путин счел логичным развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой РАН
Президент России Владимир Путин считает целесообразным и логичным дальнейшее развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой Российской академии наук. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:19
2024-02-08T23:08
россия
владимир путин
высшая аттестационная комиссия
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает целесообразным и логичным дальнейшее развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой Российской академии наук. "Логично и целесообразно, чтобы дальнейшее развитие Высшей аттестационной комиссии, организация ее деятельности осуществлялась под эгидой Академии наук. А возглавлять ВАК по статусу должен один из вице-президентов РАН", - заявил Путин во время торжественного мероприятия в Кремле, посвященного 300-летию РАН.Он подчеркнул, что "РАН должна взять на себя руководство деятельностью диссертационных советов, экспертизу их решений и анализ выдвигаемых на защиту диссертаций". Академии, по его словам, нужно напрямую участвовать в формировании новых подходов к присуждению ученых степеней и званий, в аттестации научных и научно-педагогических кадров. Кроме того, необходимо усилить роль РАН при формировании и координации фундаментальных исследований, укрепить научно-методическое руководство РАН научными центрами и вузами страны, добавил Путин."Здесь хотел бы особо сказать о научных организациях, имеющих высокое звание академических. Они исторически связаны с Академией, их объединяют общие достижения, научные триумфы. И именно РАН - вне зависимости от ведомственного подчинения академических институтов - должна определять направления их деятельности, принимать непосредственное участие в решении вопросов финансирования, выбора кандидатур их руководителей. Причем всё это должно проходить по единым, понятным, прозрачным для научного сообщества процедурам", - заявил президент.При реорганизации, изменении подведомственности таких научных организаций должны сохраняться их основные цели и задачи, продолжил он."Недопустимы утрата и неэффективное использование их исследовательской инфраструктуры, так же как и любые решения, тем более в обход Академии, о выделении из состава институтов опытных производств и лечебной базы, необходимых для обучения, проведения экспериментов и испытаний", - подчеркнул Путин.Все региональные отделения и центры РАН должны работать сплоченно, на общие задачи, добавил он. По его словам, РАН призвана сформировать единую базу научных публикаций и исследований, обеспечить условия для обмена научной информацией, для продвижения результатов отечественных ученых и популяризации науки в России и за рубежом."В этой связи считаю правильным включить в структуру РАН Российский центр научной информации, который содержит огромный массив исследовательских публикаций, других востребованных учеными данных, а также издательство "Наука", которое является практически ровесником академии, ведет отсчет своей деятельности с 1727 года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/nagrady-1926259032.html
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россия, владимир путин, высшая аттестационная комиссия, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Высшая аттестационная комиссия, Российская академия наук, Наука
Путин счел логичным развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой РАН

Путин: логично, чтобы работа Высшей аттестационной комиссии шла под эгидой РАН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает целесообразным и логичным дальнейшее развитие Высшей аттестационной комиссии под эгидой Российской академии наук.
«
"Логично и целесообразно, чтобы дальнейшее развитие Высшей аттестационной комиссии, организация ее деятельности осуществлялась под эгидой Академии наук. А возглавлять ВАК по статусу должен один из вице-президентов РАН", - заявил Путин во время торжественного мероприятия в Кремле, посвященного 300-летию РАН.
Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Он подчеркнул, что "РАН должна взять на себя руководство деятельностью диссертационных советов, экспертизу их решений и анализ выдвигаемых на защиту диссертаций". Академии, по его словам, нужно напрямую участвовать в формировании новых подходов к присуждению ученых степеней и званий, в аттестации научных и научно-педагогических кадров. Кроме того, необходимо усилить роль РАН при формировании и координации фундаментальных исследований, укрепить научно-методическое руководство РАН научными центрами и вузами страны, добавил Путин.
«
"Здесь хотел бы особо сказать о научных организациях, имеющих высокое звание академических. Они исторически связаны с Академией, их объединяют общие достижения, научные триумфы. И именно РАН - вне зависимости от ведомственного подчинения академических институтов - должна определять направления их деятельности, принимать непосредственное участие в решении вопросов финансирования, выбора кандидатур их руководителей. Причем всё это должно проходить по единым, понятным, прозрачным для научного сообщества процедурам", - заявил президент.
При реорганизации, изменении подведомственности таких научных организаций должны сохраняться их основные цели и задачи, продолжил он.
«
"Недопустимы утрата и неэффективное использование их исследовательской инфраструктуры, так же как и любые решения, тем более в обход Академии, о выделении из состава институтов опытных производств и лечебной базы, необходимых для обучения, проведения экспериментов и испытаний", - подчеркнул Путин.
Все региональные отделения и центры РАН должны работать сплоченно, на общие задачи, добавил он. По его словам, РАН призвана сформировать единую базу научных публикаций и исследований, обеспечить условия для обмена научной информацией, для продвижения результатов отечественных ученых и популяризации науки в России и за рубежом.
«
"В этой связи считаю правильным включить в структуру РАН Российский центр научной информации, который содержит огромный массив исследовательских публикаций, других востребованных учеными данных, а также издательство "Наука", которое является практически ровесником академии, ведет отсчет своей деятельности с 1727 года", - сказал Путин.
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НаукаРоссияВладимир ПутинВысшая аттестационная комиссияРоссийская академия наук
 
 
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