https://ria.ru/20240208/ran-1926212098.html

Триста лет РАН: мировые прорывы и научные революции

Триста лет РАН: мировые прорывы и научные революции - РИА Новости, 08.02.2024

Триста лет РАН: мировые прорывы и научные революции

Триста лет назад, в 1724 году в Санкт-Петербурге была учреждена Академия наук, а сегодня российские ученые совершают научные и технологические прорывы. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:38

2024-02-08T16:38

2024-02-08T16:38

россия

российская академия наук

александр румянцев

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Триста лет назад, в 1724 году в Санкт-Петербурге была учреждена Академия наук, а сегодня российские ученые совершают научные и технологические прорывы. О том, что сегодня происходит на "переднем крае" научных исследований, видные российские ученые рассказали на пресс-конференции, которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". "На сегодняшний день Академия наук представляет собой экспертное сообщество в области развития страны: технологий, сельского хозяйства, медицины. Основой благополучия государства являются люди, которые благодаря абсолютно демократическому, конкурентному развитию в своих областях достигают роли экспертов, позволяющих государству принимать определенные решения", – отметил академик РАН, член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Александр Румянцев. Он добавил, что на сегодняшний день мировой прорыв наметился в медицине и биологии, старт которому был положен в 2002 году, когда ученые смогли прочитать геном человека. "До этого момента клиническая медицина носила описательный характер. Когда стало ясно, что в основе множества заболеваний лежит нарушение генома, поиск этих расстройств стал главной задачей медицинской науки. И это позволяет организовать не только лечение, но и профилактику. Мы фактически блокируем болезнь до ее появления", – подчеркнул Румянцев. Также академик подчеркнул, что медицинские вузы должны по-прежнему готовить специалистов в области врачевания, а инновационные позиции медицинской науки и будущая подготовка кадров для технологических платформ и решений является делом фундаментальных университетов "Коронавирус технологически подготовил всех. Научный мир получил инструментарий, стал оснащен диагностическими, терапевтическими платформами", – считает член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай. Спикер подчеркнул, что руководители государства начали закладывать основы таких неклассических моделей обучения, как, например, университет "Сириус", расставлять точки научного роста по обширной территории РФ. "Совершенно спокойно мы можем делать конструкторы под все угрозы – вирусные и бактериальные, выпускать актуальные вакцины под действующие риски", – сообщил Кудлай.

https://ria.ru/20240208/ran-1925677794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российская академия наук, александр румянцев, санкт-петербург