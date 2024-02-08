https://ria.ru/20240208/ran-1926068664.html

Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии

Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии - РИА Новости, 08.02.2024

Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии

Экологические проблемы, в свое время возникшие в Донбассе из-за бездействия Киева в отношении состояния местных шахт, нужно решать с участием специалистов... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:03

2024-02-08T07:03

2024-02-08T07:03

донбасс

киев

россия

геннадий красников

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_9299ed3897e268381092575e4c17b4a9.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экологические проблемы, в свое время возникшие в Донбассе из-за бездействия Киева в отношении состояния местных шахт, нужно решать с участием специалистов Российской академии наук, заявил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников. По его словам, новые регионы России - Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области - издавна обладали "большими традициями в области научно-исследовательских работ". "И, конечно, в первую очередь мы отдаем дань тому, что, несмотря на те условия, в которых они в последнее десятилетие жили, работали, они сохранили и определенные базы, и сохранили ученых, и подготовили уже и молодежь. И это надо максимально использовать. Мы сделали Ассоциацию южных регионов для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее их интегрировать в наше научное пространство", - подчеркнул Красников. По его словам, "есть проблема уже и по Донецку, и по Луганску, связанная с шахтными делами, потому что очень много шахт". "Многие шахты – заброшенные, давно никто не занимался их восстановлением, никто не занимался экологией. Это очень важный вопрос, потому что сточные подземные воды уже изменили свои течения, изменили свое направление русла. И там возможны большие экологические проблемы - это и провал грунта, это вопрос качества питьевой воды", - сказал Красников. Поэтому в первую очередь академические институты будут "настраивать" на то, чтобы они решали в том числе такие задачи, характерные для Донбасса, отметил он.

https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926065955.html

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

донбасс

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, киев, россия, геннадий красников, российская академия наук