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Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии - РИА Новости, 08.02.2024
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07:03 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ran-1926068664.html
Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии
Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии - РИА Новости, 08.02.2024
Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии
Экологические проблемы, в свое время возникшие в Донбассе из-за бездействия Киева в отношении состояния местных шахт, нужно решать с участием специалистов... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:03
2024-02-08T07:03
донбасс
киев
россия
геннадий красников
российская академия наук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экологические проблемы, в свое время возникшие в Донбассе из-за бездействия Киева в отношении состояния местных шахт, нужно решать с участием специалистов Российской академии наук, заявил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников. По его словам, новые регионы России - Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области - издавна обладали "большими традициями в области научно-исследовательских работ". "И, конечно, в первую очередь мы отдаем дань тому, что, несмотря на те условия, в которых они в последнее десятилетие жили, работали, они сохранили и определенные базы, и сохранили ученых, и подготовили уже и молодежь. И это надо максимально использовать. Мы сделали Ассоциацию южных регионов для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее их интегрировать в наше научное пространство", - подчеркнул Красников. По его словам, "есть проблема уже и по Донецку, и по Луганску, связанная с шахтными делами, потому что очень много шахт". "Многие шахты – заброшенные, давно никто не занимался их восстановлением, никто не занимался экологией. Это очень важный вопрос, потому что сточные подземные воды уже изменили свои течения, изменили свое направление русла. И там возможны большие экологические проблемы - это и провал грунта, это вопрос качества питьевой воды", - сказал Красников. Поэтому в первую очередь академические институты будут "настраивать" на то, чтобы они решали в том числе такие задачи, характерные для Донбасса, отметил он.
https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926065955.html
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донбасс, киев, россия, геннадий красников, российская академия наук
Донбасс, Киев, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН призвал решать экологические задачи в ДНР с участием Академии

Красников: экологические задачи в Донбассе нужно решать с участием РАН

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Президиума Российской академии наук в Москве
Здание Президиума Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экологические проблемы, в свое время возникшие в Донбассе из-за бездействия Киева в отношении состояния местных шахт, нужно решать с участием специалистов Российской академии наук, заявил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников.
По его словам, новые регионы России - Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области - издавна обладали "большими традициями в области научно-исследовательских работ".
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"И, конечно, в первую очередь мы отдаем дань тому, что, несмотря на те условия, в которых они в последнее десятилетие жили, работали, они сохранили и определенные базы, и сохранили ученых, и подготовили уже и молодежь. И это надо максимально использовать. Мы сделали Ассоциацию южных регионов для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее их интегрировать в наше научное пространство", - подчеркнул Красников.
По его словам, "есть проблема уже и по Донецку, и по Луганску, связанная с шахтными делами, потому что очень много шахт". "Многие шахты – заброшенные, давно никто не занимался их восстановлением, никто не занимался экологией. Это очень важный вопрос, потому что сточные подземные воды уже изменили свои течения, изменили свое направление русла. И там возможны большие экологические проблемы - это и провал грунта, это вопрос качества питьевой воды", - сказал Красников.
Поэтому в первую очередь академические институты будут "настраивать" на то, чтобы они решали в том числе такие задачи, характерные для Донбасса, отметил он.
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