https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

Глава РАН рассказал о проектах со странами разных регионов мира

Глава РАН рассказал о проектах со странами разных регионов мира - РИА Новости, 08.02.2024

Глава РАН рассказал о проектах со странами разных регионов мира

Российская академия наук (РАН) будет выполнять совместные проекты со странами из разных регионов мира, большой потенциал для сотрудничества есть у государств... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:33

2024-02-08T03:33

2024-02-08T03:58

геннадий красников

российская академия наук

африка

латинская америка

вьетнам

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) будет выполнять совместные проекты со странами из разных регионов мира, большой потенциал для сотрудничества есть у государств Африки и Латинской Америки, заявил в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников. В четверг РАН исполняется 300 лет. Международное сотрудничество всегда было "необходимым атрибутом" академической науки, отметил Красников. По его словам, сейчас у РАН "на рабочем уровне" сохраняются рабочие контакты с коллегами из недружественных стран. В целом РАН осталась членом около 40 именитых международных организаций, отметил Красников. "Многие понимают, что здесь политика идет, но политика не может влиять очень сильно и на взаимоотношения между учеными, и на те направления исследований, которые работают - с одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас есть более активная работа с другими нашими странами. Это, естественно, с Китайской Народной Республикой, с Индией. С Вьетнамом, Эфиопией. Целый ряд новых направлений, где у нас прекрасные новые контакты. И самое главное, мы используем их потенциал", - сказал глава РАН. "Скажем, у нас во Вьетнаме очень большая работа идет по специальной станции испытаний наших новых материалов в новых климатических условиях, исследования новых процессов, которые протекают в той или иной среде", - добавил он. Академические институты очень высоко оценивают потенциал Африки, отметил Красников. "Потому что этот регион будет очень бурно развиваться во всех отношениях, там большой потенциал - и роста по производительности труда, по созданию новых производств, по росту численности населения. Можно оценивать, что это перспективный регион, мы с ними работаем. У нас сейчас развиваются контакты и с Эфиопией, и с другими странами, где мы также находим совместную работу", - сказал он. По словам Красникова, безусловно, планируется развивать проекты и с государствами Латинской Америки.

https://ria.ru/20230619/krasnikov-1879070745.html

африка

латинская америка

вьетнам

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геннадий красников, российская академия наук, африка, латинская америка, вьетнам