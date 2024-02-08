https://ria.ru/20240208/ran-1926055589.html

Глава Академии наук отметил ее возрастающую роль в развитии России

Глава Академии наук отметил ее возрастающую роль в развитии России - РИА Новости, 08.02.2024

Глава Академии наук отметил ее возрастающую роль в развитии России

Роль Российской академии наук в развитии государства растет, ее опыт и знания будут востребованы Советом безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:36

2024-02-08T02:36

2024-02-08T03:57

геннадий красников

россия

российская академия наук

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Роль Российской академии наук в развитии государства растет, ее опыт и знания будут востребованы Советом безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости глава РАН Геннадий Красников. В четверг РАН исполняется 300 лет. В январе Красников по указу президента России Владимира Путина стал членом Совета безопасности РФ. По словам Красникова, в первую очередь это означает, что "государство повышает статус Академии наук". "Это очень важный сигнал и со стороны государства всем членам нашей Академии наук", - сказал глава РАН. "С другой стороны, это также показывает то, что становится востребована работа Российской академии наук, аккумулирование тех знаний, которые у нас находятся в рамках Академии наук. Мы ведем исследования по широкому кругу вопросов, в том числе и по обороне", - добавил Красников. РАН недавно запустила "оборонную" подпрограмму программы фундаментальный научных исследований на 2021-2030 годы, это очень важно, отметил Красников. "Я думаю, что те знания, которыми обладает наша академия, тот подход, когда мы комплексно рассматриваем каждую проблему... и социальные аспекты, и экономические аспекты, и технические, - позволят Совету безопасности также иметь определенную выгоду от присутствия здесь Академии наук в его составе", - подытожил глава РАН. Совет безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

https://ria.ru/20230619/krasnikov-1879070745.html

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геннадий красников, россия, российская академия наук, владимир путин