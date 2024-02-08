https://ria.ru/20240208/putin-1926263172.html

Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России

Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России - РИА Новости, 08.02.2024

Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России

Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:32

2024-02-08T20:32

2024-02-08T21:32

наука

россия

владимир путин

российская академия наук

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. "Хочу поблагодарить представителей РАН, наших ученых, научные коллективы ... за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности нашего государства", - сказал Путин в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН.Глава государства также поблагодарил академических ученых за выдающиеся успехи в таких перспективных областях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, а также в других важнейших сферах.

https://ria.ru/20240208/ran-1925677794.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российская академия наук, государственный кремлевский дворец