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Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
20:32 08.02.2024 (обновлено: 21:32 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/putin-1926263172.html
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России
Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:32
2024-02-08T21:32
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. "Хочу поблагодарить представителей РАН, наших ученых, научные коллективы ... за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности нашего государства", - сказал Путин в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН.Глава государства также поблагодарил академических ученых за выдающиеся успехи в таких перспективных областях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, а также в других важнейших сферах.
https://ria.ru/20240208/ran-1925677794.html
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россия, владимир путин, российская академия наук, государственный кремлевский дворец
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Государственный Кремлевский дворец
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России

Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ.
«
"Хочу поблагодарить представителей РАН, наших ученых, научные коллективы ... за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности нашего государства", - сказал Путин в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН.
Глава государства также поблагодарил академических ученых за выдающиеся успехи в таких перспективных областях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, а также в других важнейших сферах.
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Российская академия наук
Вчера, 02:32
 
НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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