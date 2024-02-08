https://ria.ru/20240208/putin-1926263172.html
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России
Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:32
2024-02-08T20:32
2024-02-08T21:32
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Российскую академию наук за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. "Хочу поблагодарить представителей РАН, наших ученых, научные коллективы ... за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности нашего государства", - сказал Путин в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН.Глава государства также поблагодарил академических ученых за выдающиеся успехи в таких перспективных областях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, а также в других важнейших сферах.
https://ria.ru/20240208/ran-1925677794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская академия наук, государственный кремлевский дворец
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Государственный Кремлевский дворец
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности России
Путин поблагодарил РАН за вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности