https://ria.ru/20240208/putin-1926261900.html

Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества

Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества - РИА Новости, 08.02.2024

Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества

Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:24

2024-02-08T20:24

2024-02-08T20:24

наука

россия

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. В четверг он выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук. Президент отметил, что плодотворное научное сотрудничество российских ученых с иностранными коллегами продолжается, несмотря на попытки помешать этому. "Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российская академия наук