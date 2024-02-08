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Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
20:24 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/putin-1926261900.html
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества - РИА Новости, 08.02.2024
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества
Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:24
2024-02-08T20:24
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. В четверг он выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук. Президент отметил, что плодотворное научное сотрудничество российских ученых с иностранными коллегами продолжается, несмотря на попытки помешать этому. "Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
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россия, владимир путин, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества

Путин: Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах человечества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг он выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук. Президент отметил, что плодотворное научное сотрудничество российских ученых с иностранными коллегами продолжается, несмотря на попытки помешать этому.
«
"Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества", - заявил Путин.
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НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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