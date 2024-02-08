https://ria.ru/20240208/putin-1926261900.html
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества - РИА Новости, 08.02.2024
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества
Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:24
2024-02-08T20:24
2024-02-08T20:24
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. В четверг он выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук. Президент отметил, что плодотворное научное сотрудничество российских ученых с иностранными коллегами продолжается, несмотря на попытки помешать этому. "Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин: Россия всегда будет открыта к партнерству на благо человечества
Путин: Россия всегда будет открыта к научным контактам в интересах человечества