https://ria.ru/20240208/putin-1926256503.html

Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН

Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН - РИА Новости, 08.02.2024

Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН

Президент России Владимир Путин предложил удвоить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:50

2024-02-08T19:50

2024-02-08T21:46

российская академия наук

владимир путин

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил удвоить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук."В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам", - напомнил Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН."Считаю, что этого недостаточно, и предлагаю здесь дополнительное решение, а именно - удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. То есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, член-корр - 100 тысяч рублей", - добавил президент.

https://ria.ru/20240208/uchenye-1926256800.html

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российская академия наук, владимир путин