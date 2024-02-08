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Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
19:50 08.02.2024 (обновлено: 21:46 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/putin-1926256503.html
Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН
Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН - РИА Новости, 08.02.2024
Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН
Президент России Владимир Путин предложил удвоить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:50
2024-02-08T21:46
российская академия наук
владимир путин
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил удвоить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук."В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам", - напомнил Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН."Считаю, что этого недостаточно, и предлагаю здесь дополнительное решение, а именно - удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. То есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, член-корр - 100 тысяч рублей", - добавил президент.
https://ria.ru/20240208/uchenye-1926256800.html
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российская академия наук, владимир путин
Российская академия наук, Владимир Путин, Наука
Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН

Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил удвоить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук.
"В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам", - напомнил Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН.
"Считаю, что этого недостаточно, и предлагаю здесь дополнительное решение, а именно - удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. То есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, член-корр - 100 тысяч рублей", - добавил президент.
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