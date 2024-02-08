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Путин заявил о важности популяризации математического образования - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
17:07 08.02.2024 (обновлено: 18:04 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html
Путин заявил о важности популяризации математического образования
Путин заявил о важности популяризации математического образования - РИА Новости, 08.02.2024
Путин заявил о важности популяризации математического образования
Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:07
2024-02-08T18:04
наука
общество
россия
владимир путин
максим пратусевич
наука
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и финансовых ресурсов эту задачу не решить, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию. В ходе заседания директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич сообщил Путину, что в системе образования наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками и выпускниками естественно-математического и физического образования. Для решения этой проблемы Пратусевич предложил создать программу, которая бы включала в себя расширение практик и стажировок школьников, привлечение в школы учителей физики и математики, популяризацию людей науки и другие элементы. "Подписываюсь под каждым словом, которые здесь были сказаны. Мы все понимаем, что это очень важно, с этого все начинается. Вопрос, как нам это сделать, как наладить этот процесс. Вот в советские времена это проще решалось – партия сказала: "Надо!" - комсомол ответил: "Да!" И пошло-поехало. В наших условиях, как ни странно, это все сложнее организуется, но без выделения соответствующих ресурсов административных и финансовых нам никогда не решить эту задачу, а она является одной из ключевых", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
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общество, россия, владимир путин, максим пратусевич, наука, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Максим Пратусевич, Наука, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин заявил о важности популяризации математического образования

Путин назвал популяризацию математического образования одной из ключевых задач

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и финансовых ресурсов эту задачу не решить, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
В ходе заседания директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич сообщил Путину, что в системе образования наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками и выпускниками естественно-математического и физического образования. Для решения этой проблемы Пратусевич предложил создать программу, которая бы включала в себя расширение практик и стажировок школьников, привлечение в школы учителей физики и математики, популяризацию людей науки и другие элементы.
"Подписываюсь под каждым словом, которые здесь были сказаны. Мы все понимаем, что это очень важно, с этого все начинается. Вопрос, как нам это сделать, как наладить этот процесс. Вот в советские времена это проще решалось – партия сказала: "Надо!" - комсомол ответил: "Да!" И пошло-поехало. В наших условиях, как ни странно, это все сложнее организуется, но без выделения соответствующих ресурсов административных и финансовых нам никогда не решить эту задачу, а она является одной из ключевых", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
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