https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html
Путин заявил о важности популяризации математического образования
Путин заявил о важности популяризации математического образования - РИА Новости, 08.02.2024
Путин заявил о важности популяризации математического образования
Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:07
2024-02-08T17:07
2024-02-08T18:04
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и финансовых ресурсов эту задачу не решить, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию. В ходе заседания директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич сообщил Путину, что в системе образования наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками и выпускниками естественно-математического и физического образования. Для решения этой проблемы Пратусевич предложил создать программу, которая бы включала в себя расширение практик и стажировок школьников, привлечение в школы учителей физики и математики, популяризацию людей науки и другие элементы. "Подписываюсь под каждым словом, которые здесь были сказаны. Мы все понимаем, что это очень важно, с этого все начинается. Вопрос, как нам это сделать, как наладить этот процесс. Вот в советские времена это проще решалось – партия сказала: "Надо!" - комсомол ответил: "Да!" И пошло-поехало. В наших условиях, как ни странно, это все сложнее организуется, но без выделения соответствующих ресурсов административных и финансовых нам никогда не решить эту задачу, а она является одной из ключевых", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, максим пратусевич, наука, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Максим Пратусевич, Наука, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин заявил о важности популяризации математического образования
Путин назвал популяризацию математического образования одной из ключевых задач
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и финансовых ресурсов эту задачу не решить, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
В ходе заседания директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич
сообщил Путину, что в системе образования наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками и выпускниками естественно-математического и физического образования. Для решения этой проблемы Пратусевич предложил создать программу, которая бы включала в себя расширение практик и стажировок школьников, привлечение в школы учителей физики и математики, популяризацию людей науки и другие элементы.
"Подписываюсь под каждым словом, которые здесь были сказаны. Мы все понимаем, что это очень важно, с этого все начинается. Вопрос, как нам это сделать, как наладить этот процесс. Вот в советские времена это проще решалось – партия сказала: "Надо!" - комсомол ответил: "Да!" И пошло-поехало. В наших условиях, как ни странно, это все сложнее организуется, но без выделения соответствующих ресурсов административных и финансовых нам никогда не решить эту задачу, а она является одной из ключевых", - сказал Путин.
Путин поручил увеличить финансирование российской науки