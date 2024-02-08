https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html

Путин заявил о важности популяризации математического образования

Путин заявил о важности популяризации математического образования - РИА Новости, 08.02.2024

Путин заявил о важности популяризации математического образования

Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:07

2024-02-08T17:07

2024-02-08T18:04

наука

общество

россия

владимир путин

максим пратусевич

наука

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_c2c9b2333780c04c0c0e6278fd3b7700.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей, но без выделения соответствующих административных и финансовых ресурсов эту задачу не решить, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию. В ходе заседания директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич сообщил Путину, что в системе образования наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками и выпускниками естественно-математического и физического образования. Для решения этой проблемы Пратусевич предложил создать программу, которая бы включала в себя расширение практик и стажировок школьников, привлечение в школы учителей физики и математики, популяризацию людей науки и другие элементы. "Подписываюсь под каждым словом, которые здесь были сказаны. Мы все понимаем, что это очень важно, с этого все начинается. Вопрос, как нам это сделать, как наладить этот процесс. Вот в советские времена это проще решалось – партия сказала: "Надо!" - комсомол ответил: "Да!" И пошло-поехало. В наших условиях, как ни странно, это все сложнее организуется, но без выделения соответствующих ресурсов административных и финансовых нам никогда не решить эту задачу, а она является одной из ключевых", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, максим пратусевич, наука, социальный навигатор, сн_образование