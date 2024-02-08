https://ria.ru/20240208/proschenoe-1600758402.html

Прощеное воскресенье в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Прощеное воскресенье в 2024 году: какого числа праздник, как просить прощения

Прощеное воскресенье в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:10

2024-02-08T16:10

2024-02-08T20:43

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прощеное воскресенье

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой. Какого числа в 2024 году будет праздник, его суть и традиции, народные приметы и поверья, связанные с этой датой, — в материале РИА Новости.Прощеное воскресеньеВ действительности праздника с таким названием в церковном календаре нет. В Церкви Прощеное воскресенье называют "сыропустным". Это слово означает "сыр опускаю" ("оставляю"): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.В Прощеное воскресенье Русская православная церковь совершает за богослужениями "воспоминание Адамова изгнания" — изгнание первых людей, Адама и Евы, из рая за непослушание Богу. Событие, положившее начало всей земной истории.И подобно тому, как Адам потом каялся в своих грехах, так и все верующие, вступающие в Великий пост, призываются к тому же. Чтобы долгое говение начать с чистой душой и совестью.Какого числа отмечаетсяИз года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она значится как "переходящая" и привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи.Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 26 февраля. В этом году Прощеное воскресенье выпадет на 17 марта.История праздникаВ Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Иисуса Христа: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших".Это обязательное условие для вступления в пост. Без него даже полное строгое воздержание от пищи будет считаться чем-то незавершенным.В храмах также служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная седмица). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга.Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V-VI веков: накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи.Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кто-то — от разных ненастий и сурового пустынного климата. Поэтому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами искренне всех прощали.Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и благодаря этому — с Богом.Со временем обычай распространился по всему православному миру. А в наши дни этот древний обычай соблюдают даже невоцерковленные люди.Традиции и обрядыПрощеное воскресенье — особый день для верующих. Днем после литургии священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престоле и жертвеннике, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом друг к другу со словами: "Прости меня!" Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!"Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье — последний день Масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.Поэтому в старину этот день был одним из самых веселых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гулянья, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело Масленицы.Как провести праздникПоскольку Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, оно несет в себе многие традиции этого народного торжества. В России, согласно опросу ВЦИОМ, Масленица — третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.В Москве, например, в последнее воскресенье перед постом проходят различные концерты. Праздник отмечается обычно в крупных городских парках — Измайловском, Царицынском и Коломенском.Духовенство, однако, подчеркивает: верующий христианин не должен пренебрегать духовным смыслом церковного праздника в угоду праздному веселью. Как просить прощения и прощать"Прости меня" и "Бог простит, и я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то вольно или невольно досадили или на которых сами держат обиду.Разумеется, словесная формула нестрогая. Главное — дух примирения. Извинится за свои проступки, "вольные или невольные", перед всеми и патриарх после вечерней службы в храме Христа Спасителя.Если же человек обращается к священнику, он говорит: "Простите меня, отче!"Об одном священнослужители предостерегают верующих неизменно: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула — не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное — просить от всего сердца.БлюдаВ Прощеное воскресенье принято накрывать последний перед Великим постом стол. Основным блюдом в этот день по-прежнему остаются блины. Ужин на Прощеное воскресенье назывался заговеньем: за богатым праздничным столом собиралась вся семья. Что можно естьВ Прощеное воскресенье все еще разрешена к употреблению скоромная пища: яйца, рыба, сыры, сливочное масло и прочие молочные продукты. Последним блюдом в этот день к столу нередко подавали яичницу.Что нельзя естьВсю Масленичную неделю запрещено употреблять в пищу мясо и алкогольные напитки (за исключением выходных, когда можно выпить немного вина).Что нельзя делать в этот деньСтрогих запретов в Прощеное воскресенье нет. Нежелательно лишь, как и в любой другой церковный праздник, заниматься тяжелым физическим трудом. Но это предписание не строгое. Не стоит в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать друг друга. Неблаговидным поступком будет и неискренняя просьба о прощении — как и неискренний ответ. Церковь неизменно призывает примиряться осознанно.ПодаркиПодарок на Прощеное воскресенье не должен быть формальным, лучше выбрать то, чему одаряемый будет искренне рад. Так как этот день накануне Великого поста — не нужно дарить сладости и алкоголь. В качестве презента можно выбрать иконы, духовную литературу, кольцо с надписью "Спаси и сохрани", четки, книги рецептов постных блюд. Если женщина постоянная прихожанка храма, ей приятно будет получить красивый головной платок.Приметы и поверьяВ кульминацию всей масленичной недели — воскресенье — проходило заговенье. Все родные и близкие просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. Также в этот день было принято ходить в баню. Остатки праздничной еды сжигали или отдавали на корм скотине. Посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.В Костромской губернии, например, в воскресенье устраивали "обоз": ряженые мужчины в соломенных колпаках ездили верхом по окрестностям. А вечером выезжали в поле и сжигали там свои головные уборы. Нередко в деревнях "сжигали мужика": взяв по пучку соломы, крестьяне складывали их в одну кучу и затем разводили костер.

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https://ria.ru/20240207/roditelskaya-1925768297.html

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Алёна Пава

палестина, москва, русская православная церковь, вциом, масленица, пасха, прощеное воскресенье, великий пост , религиозные праздники