https://ria.ru/20240208/poezd-1926249516.html

Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии

Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии - РИА Новости, 08.02.2024

Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии

Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:00

2024-02-08T19:00

2024-02-08T19:00

происшествия

белгород

вячеслав гладков

санкт-петербург

белгородская область

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поезд, следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург, остановлен из-за провисания контактной линии в результате "прилета", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург". Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети. Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240206/poezd-1925798380.html

белгород

санкт-петербург

белгородская область

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происшествия, белгород, вячеслав гладков, санкт-петербург, белгородская область