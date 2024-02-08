https://ria.ru/20240208/poezd-1926249516.html
Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии
Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии - РИА Новости, 08.02.2024
Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии
Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:00
2024-02-08T19:00
2024-02-08T19:00
происшествия
белгород
вячеслав гладков
санкт-петербург
белгородская область
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поезд, следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург, остановлен из-за провисания контактной линии в результате "прилета", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург". Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети. Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240206/poezd-1925798380.html
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, санкт-петербург, белгородская область
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Санкт-Петербург, Белгородская область
Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии
Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за провисания контактной линии