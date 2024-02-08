https://ria.ru/20240208/podpisi-1926116857.html

ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации

ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации

Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами на пост президента России. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:45

2024-02-08T11:45

2024-02-08T15:49

выборы президента россии — 2024

борис надеждин

россия

политика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами на пост президента России.У Надеждина из представленных 104 734 подписей выявили 9147 недействительных. У Малинковича забраковали 8979 из 104 998.Как отмечается в постановлении, решение принято, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей составляет пять и более процентов от общего числа, подлежащего проверке."Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата", — заявил на заседании член ЦИК Андрей Шутов.Сам Надеждин сообщил, что собрал намного больше подписей, чем сдал в ЦИК, и попросил отложить на 10 февраля рассмотрение вопроса о его регистрации. Председатель комиссии Элла Памфилова на это ответила, что кандидатам и так пошли навстречу, перенеся заседание на сутки, процедура была соблюдена "с лихвой".Надеждин пообещал обжаловать отказ в Верховном суде.Малинкович ранее говорил, что не будет опротестовывать решение, если его не зарегистрируют.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис надеждин, россия, политика