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ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации
ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации
Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами на пост президента России. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:45
2024-02-08T11:45
2024-02-08T15:49
выборы президента россии — 2024
борис надеждин
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политика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами на пост президента России.У Надеждина из представленных 104 734 подписей выявили 9147 недействительных. У Малинковича забраковали 8979 из 104 998.Как отмечается в постановлении, решение принято, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей составляет пять и более процентов от общего числа, подлежащего проверке."Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата", — заявил на заседании член ЦИК Андрей Шутов.Сам Надеждин сообщил, что собрал намного больше подписей, чем сдал в ЦИК, и попросил отложить на 10 февраля рассмотрение вопроса о его регистрации. Председатель комиссии Элла Памфилова на это ответила, что кандидатам и так пошли навстречу, перенеся заседание на сутки, процедура была соблюдена "с лихвой".Надеждин пообещал обжаловать отказ в Верховном суде.Малинкович ранее говорил, что не будет опротестовывать решение, если его не зарегистрируют.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240208/dannye-1926124945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис надеждин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин, Россия, Политика
ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации
ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации кандидатами в президенты
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами на пост президента России.
У Надеждина из представленных 104 734 подписей выявили 9147 недействительных. У Малинковича забраковали 8979 из 104 998.
Как отмечается в постановлении, решение принято, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей составляет пять и более процентов от общего числа, подлежащего проверке.
«
"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата", — заявил на заседании член ЦИК Андрей Шутов.
Сам Надеждин сообщил, что собрал намного больше подписей, чем сдал в ЦИК, и попросил отложить на 10 февраля рассмотрение вопроса о его регистрации. Председатель комиссии Элла Памфилова
на это ответила, что кандидатам и так пошли навстречу, перенеся заседание на сутки, процедура была соблюдена "с лихвой".
Надеждин пообещал обжаловать отказ в Верховном суде.
ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов
Малинкович ранее говорил, что не будет опротестовывать решение, если его не зарегистрируют.
Совет Федерации
назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе не позднее 10 февраля.