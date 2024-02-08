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Александр Панкин: раскола в СНГ нет

Александр Панкин: раскола в СНГ нет - РИА Новости, 08.02.2024

Александр Панкин: раскола в СНГ нет

Москва не видит признаков раскола в СНГ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:00

2024-02-08T11:00

2024-02-08T11:00

интервью - авторы

интервью

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

снг

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Москва не видит признаков раскола в СНГ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также объяснил, как ситуация в Черном море влияет на экономическое сотрудничество в регионе, и рассказал о том, какие инициативы Россия планирует в этом году выдвигать в рамках "Группы двадцати".— Армения уже не раз говорила о том, что не собирается выходить из ОДКБ, однако ее последние действия выглядят, по меньшей мере, неоднозначно. Рассматривает ли Москва работу этой страны в объединении сейчас скорее как номинальную, чем реальную?— Мы все заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности ОДКБ и ее эффективности как военно-политического союза. Безусловно, этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации. К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались.Призываем коллег в Ереване вместо публичных эмоциональных выпадов и критики организации приступить к обсуждению назревших вопросов на политическом и экспертном уровнях. Твердо исходим из того, что продолжение взаимоуважительного, конструктивного диалога с Арменией в рамках ОДКБ отвечает коренным интересам Еревана в области безопасности, служит поддержанию мира и стабильности на евразийском пространстве, включая регион Южного Кавказа.— Председатель комиссии по внешней политике парламента Молдавии Дойна Герман сообщила, что страна покинет СНГ до конца 2024 года. Как возможный выход Молдавии из СНГ скажется на работе Содружества?— В первую очередь, хотел бы отметить, что никаких официальных письменных уведомлений о таком намерении Молдавии ни российской стороне, ни, насколько мне известно, в исполком СНГ не поступало. Конечно, выход из состава международной организации – это суверенное право государства. Если такое решение будет принято в Кишиневе, это вызовет сожаление, но вряд ли существенным образом скажется на работе СНГ.Молдавия уже давно взяла курс на сворачивание своего участия в делах Содружества: не присутствует на заседаниях его уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов СНГ, отказалась от реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в молдавском городе Комрате в 2023 году. При этом Кишинев, к слову, продолжает пользоваться преимуществами, которые дает участие в Содружестве. Речь идет, прежде всего, о зоне свободной торговли, обеспечивающей доступ молдавской продукции на рынки стран СНГ, безвизовом режиме, особых условиях в сфере трудовой миграции и тому подобные. Очевидно, что расплачиваться за возможное решение Кишинева о выходе из СНГ пришлось бы, в первую очередь, простым гражданам и хозяйствующим субъектам. Рассчитываем, что интересы народа Молдавии и элементарный здравый смысл возьмут верх над краткосрочной политической конъюнктурой, и страна вернется к участию в механизмах взаимодействия в СНГ.— По вашему мнению, может ли Армения последовать примеру Молдавии и принять решение о выходе из СНГ? Грозит ли СНГ раскол?— Армения – важный партнер России в СНГ и заинтересованный участник Содружества. На определенном этапе, действительно, имело место снижение активности Еревана на площадке СНГ. Однако в целом итоги года можно считать положительными: армянская сторона присоединилась к большинству решений саммита организации в Бишкеке 13 октября 2023 года, поддержала практически все принятые в прошлом году совместные заявления уставных органов Содружества. В декабре 2023 года премьер-министр Никол Пашинян принял участие в традиционной неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.В связи с этим мы не видим признаков какого-то раскола в организации. Напротив, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям. Беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию лишь укрепляет понимание важности упрочения многосторонних связей в Содружестве, в том числе углубления экономической интеграции. А существующие в формате СНГ гибкие механизмы, позволяющие странам самостоятельно определять степень своей вовлеченности в дела Организации, создают условия для дальнейшего наращивания сотрудничества.— Каковы ожидания Москвы от председательства Армении в Евразийском экономическом союзе в текущем году? Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван будет делать акцент, прежде всего, на экономическом сотрудничестве, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции". Означает ли это, что Армения старается ограничить свое участие в объединении?— Начну с того, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является международной организацией региональной экономической интеграции. Это закреплено в его основополагающем документе – договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Как уже не раз отмечалось, отношения между странами союза выстраиваются на взаимовыгодной и равноправной основе с учетом интересов всех государств-членов, а политические вопросы на данной площадке не обсуждаются.При этом с уверенностью можно сказать, что взаимодействие в рамках ЕАЭС является достаточно результативным, тем более для Армении, которая за последние несколько лет стала лидером в рамках союза по таким показателям, как рост ВВП, инвестиции в основной капитал, объем выполненных строительных работ и другое. Все это во многом стало возможным благодаря единому рынку в рамках союза, свободе перемещения трудовых ресурсов, простоте процедуры открытия предприятий, льготным условиям поставок энергоносителей и так далее. Таким образом, с экономической точки зрения, Еревану членство в союзе, безусловно, выгодно, и отказ от него, на наш взгляд, противоречил бы интересам страны.В этом году Армения председательствует в органах ЕАЭС. Озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты созвучны нашим подходам в области интеграционного строительства. Настроены на продуктивное сотрудничество.— Видит ли Москва сейчас сложности в сотрудничестве в рамках АТЭС, учитывая, что в него входит ряд недружественных для России стран, в частности, США и Австралия?— Естественно, АТЭС не остается в стороне от текущих геополитических разногласий, которые оказывают негативное влияние на работу подавляющего большинства многосторонних форматов. В состав данного объединения входят экономики, которые по-разному смотрят на текущие международные события, связанные с нарастанием конфронтации между теми или иными членами мирового сообществаи ее проекцией на торгово-экономическое сотрудничество.Вместе с тем форум АТЭС имеет, прежде всего, экономический мандат, а его переговорные процессы подразумевают принятие всех решений на основе консенсуса. Россия тесно и плодотворно взаимодействует со многими членами данной площадки. Как показывает опыт работы с партнерами, большинство из них нацелено на продвижение региональной интеграции и созидательные инициативы и не желает слепо идти на поводу у западных амбиций и непомерных требований.Недавнее председательство США, завершившееся саммитом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года, на котором российскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, отчетливо показало, что односторонний диктат сегодня воспринимается уже как анахронизм. Все более твердо и уверенно многие экономики АТЭС, включая Россию, Китай, членов АСЕАН, заставляют западников вести многосторонние дискуссии на условиях равноправия, учета плюрализма мнений и баланса интересов.Показательным примером в этом контексте служит итоговая декларация ноябрьского саммита, где геополитические сюжеты вообще были оставлены за кадром. И это не потому, что Вашингтон и его союзники ослабили хватку. Такой исход был вызван жестким отпором стран Глобального Юга, от которого американцы давно отвыкли, и прямыми обвинениями в их адрес в двойных стандартах. Причины лежат на поверхности и обусловлены конъюнктурной логикой Вашингтона на фоне одностороннего продвижения США полностью дискредитировавших себя западных инсинуаций по Украине: "коллеги" решили попробовать проигнорировать кровопролитие в секторе Газа, что вызвало шквал бескомпромиссной критики. Это и заставило американцев пойти на попятную и забыть про геополитику. В результате декларация лидеров была полностью сфокусирована на практических задачах, а Вашингтон получил заслуженный урок, который, хотелось бы верить, там усвоят.— Черное море превращается в очаг военного конфликта, в том числе, в результате атак на Крым и использования в регионе морских надводных беспилотников. Угрожает ли это практическому сотрудничеству в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества?— В первую очередь, следует отметить, что Организация Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) – формат сугубо социально-экономического профиля. Ее уставные положения не подразумевают даже обсуждение проблем региональной безопасности и геополитики, не говоря уже о выработке каких-либо решений на этот счет. Весомым элементом стабильности в ЧЭС выступает и принцип консенсуса, заложенный в основу ее функционирования.В нашей работе на указанной площадке твердо исходим из недопустимости искусственной политизации ее деятельности отдельными делегациями. Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона. Планомерно и эффективно этому противодействуем. Для нас важно, чтобы организация фокусировалась на прагматичном, недискриминационном и ориентированном на практический результат диалоге строго в рамках имеющегося мандата.Конечно, из-за постоянных попыток политизации ЧЭС со стороны ряда недружественных стран работа на этой площадке во многом остается подмороженной. Однако подавляющее большинство государств-членов старается сохранять имеющиеся механизмы взаимодействия. И пока это удается.— Планирует ли Россия выступать с инициативами в рамках "Группы двадцати" в нынешнем году, в частности, в сферах продовольственной безопасности и энергетики?— Воспринимаем "Группу двадцати" как ключевой экономический форум. На его счету важные решения по выходу из американского финансового кризиса в 2008 году, преодолению пандемии коронавируса, а также смягчение ущерба от развязанной Западом геополитической конфронтации для мировой экономики. Это площадка, где развитые и развивающиеся страны могут искать точки соприкосновения на равных, объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами.В последние годы в "двадцатке" наметились сильные позитивные тенденции, связанные с последовательными председательствами, начиная с 2022 года, дружественных нам стран мирового большинства. Речь идет об Индонезии, Индии, Бразилии, вставшей во главе этого формата в текущем году, а также Южной Африке, которая сменит ее на этом посту. Хотел бы отметить успешную вахту индийцев, в ходе которой был запущен диалог "Группы двадцати" со странами Глобального Юга, а в число ее полноправных членов вошел Африканский союз.Бразилия намерена продолжить эту эстафету с акцентом на нужды развивающихся стран, что мы можем только приветствовать. В центр усилий имеется в виду поставить вопросы социально-экономического неравенства, бедности и голода, мобилизации дополнительных донорских ресурсов и укрепления голоса стран Глобального Юга в международных экономических институтах. Россия разделяет такой конструктивный подход председательства. Собираемся внести полновесный вклад в успех его работы, в том числе путем подготовки конкретных предложений и обмена опытом.Особое внимание уделим вопросам продовольственной безопасности и энергетики. Мы входим в число ведущих производителей продовольствия и энергоресурсов. Будем отстаивать рыночный характер функционирования соответствующих секторов, без их политизации и недобросовестной конкуренции со стороны западников. Намерены продвигать востребованные российские инициативы по бесплатной передаче нами зерна и удобрений нуждающимся странам, поддержке систем школьного питания за рубежом. Конечно, будем настаивать на справедливых энергопереходах, без неоправданного климатического ажиотажа, не в ущерб экономике и потребителям энергии, на основе задействования всех перспективных технологий и видов топлива, в частности, природного газа и мирного атома.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг, россия