https://ria.ru/20240208/orbakayte-1926064370.html

Во Владивостоке отменили концерт Орбакайте

Во Владивостоке отменили концерт Орбакайте - РИА Новости, 08.02.2024

Во Владивостоке отменили концерт Орбакайте

Концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на март, отменен, сообщил РИА Новости представитель концертного зала "Феско Холл", где... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:52

2024-02-08T05:52

2024-02-08T10:15

шоубиз

кристина орбакайте

диана арбенина

владивосток

улан-удэ

красноярск

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на март, отменен, сообщил РИА Новости представитель концертного зала "Феско Холл", где планировалось выступление.Ранее в Муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Орбакайте сообщали, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. В среду в МЦУ заявили, что главой Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить выступления в городе. Основанием стало обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России". Ранее в четверг в "Феско Холле" РИА Новости сказали, что пока нет точной информации, отменят ли концерт, но продажу билетов приостановили. "Отменили концерт", — сказал собеседник, не уточнив причин. Комментарием организаторов выступления РИА Новости не располагает. Афиша выступления Орбакайте на сайте "Феско Холла" все еще висит, возможности купить билет онлайн нет. Выступление Орбакайте во Владивостоке было запланировано на 19 марта, концерт Арбениной — на 27 февраля. Билеты на выступление Арбениной еще можно купить онлайн. Ранее после обращения общественников был отменен концерт Орбакайте в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске. Концерт Орбакайте в Петербурге, по данным Большого концертного зала "Октябрьский", пока не отменяется. Запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Концерт Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. В январе МЦУ сообщил, что концерт Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города после жалоб ряда комментаторов в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко рекомендовали отменить, все же состоится, так как выступление согласовано с Минюстом. Концерты артистки осенью прошлого года были отменены в Саратове, Йошкар-Оле и Томске.

https://ria.ru/20240207/orbakayte-1925835378.html

https://ria.ru/20240208/koka-1926048398.html

владивосток

улан-удэ

красноярск

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кристина орбакайте, диана арбенина, владивосток, улан-удэ, красноярск, олег кожемяко