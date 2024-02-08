https://ria.ru/20240208/orbakayte-1926060564.html

Продажу билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке приостановили

Продажу билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке приостановили - РИА Новости, 08.02.2024

Продажу билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке приостановили

Продажу билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке в марте приостановили, но точной информации об отмене мероприятия пока нет, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:38

2024-02-08T04:38

2024-02-08T04:38

шоубиз

кристина орбакайте

владивосток

улан-удэ

красноярск

диана арбенина

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Продажу билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке в марте приостановили, но точной информации об отмене мероприятия пока нет, сообщил РИА Новости представитель концертного зала "Феско Холл", где планируется выступление. Ранее в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Орбакайте сообщали, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Билеты можно было купить онлайн. В среду в МЦУ заявили, что глава Владивостока направил письмо организаторам концертов Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить их выступления в городе. Основанием стало обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России". "У нас пока нет точной информации (отменят ли концерт – ред.), ждем от организаторов. Но пока продажу билетов остановили", - сказал собеседник. По его словам, билетов на выступление пока купили не очень много. При этом афиша выступления Орбакайте на сайте "Феско Холла" еще висит, но купить билеты там нельзя. Также отсутствует возможность онлайн-покупки билетов на платформе Vl.ru раздела "Афиша". Билеты на выступление Арбениной на Vl.ru купить сейчас можно. Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, концерт Арбениной - на 27 февраля. Ранее после обращения общественников был отменен концерт Орбакайте в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске. Концерт Орбакайте в Петербурге, по данным большого концертного зала "Октябрьский", пока не отменяется. Запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Концерт Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. В январе МЦУ сообщил, что концерт Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города после жалоб ряда комментаторов в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко рекомендовали отменить, все же состоится, так как выступление согласовано с Минюстом РФ. Концерты артистки осенью прошлого года были отменены в Саратове, Йошкар-Оле и Томске.

https://ria.ru/20240207/orbakayte-1925835378.html

https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925465634.html

владивосток

улан-удэ

красноярск

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кристина орбакайте, владивосток, улан-удэ, красноярск, диана арбенина, олег кожемяко