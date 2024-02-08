https://ria.ru/20240208/murashko-1926216554.html
Мурашко оценил положительные преобразования в больнице Костромы
Мурашко оценил положительные преобразования в больнице Костромы - РИА Новости, 08.02.2024
Мурашко оценил положительные преобразования в больнице Костромы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил положительные преобразования в первой окружной больнице Костромы, в частности, капитальный ремонт, новое... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:43
2024-02-08T16:43
2024-02-08T16:43
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КОСТРОМА, 8 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил положительные преобразования в первой окружной больнице Костромы, в частности, капитальный ремонт, новое оборудование, строительство автономной газовой котельной, сообщает администрация Костромской области. В четверг Михаил Мурашко посетил больницу, где ему продемонстрировали новое гинекологическое отделение, которое готовится к открытию. Отделение размещено в трехэтажной пристройке к лечебно-административному корпусу. Дополнительно к нему пристроено еще одно крыло, где оборудованы операционные. Современное оборудование регион закупил по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает обладминистрация. Главный врач первой окружной больницы Владимир Храмов рассказал, что в настоящее время отделение проходит процедуру лицензирования. "Благодаря новому оборудованию, врачами освоены новые методики лечения, что позволяет сократить сроки пребывания пациенток в стационаре. Мы сможем принимать примерно на 1000 пациенток в год больше. И, конечно, здесь уже совсем другие условия пребывания больных, для работы персонала все предусмотрено", - рассказал Храмов, отметив, что зонирование в отделении сделано так, чтобы максимально быстро оказывать экстренную помощь. Также министру здравоохранения была представлена работа современного отделения реабилитации, где проходят восстановление пациенты с заболеваниями центральной нервной системы. Отделение открылось в октябре прошлого года. Как рассказали Михаилу Мурашко, подобного отделения неврологического профиля в Костромской области еще не было. Ежегодно в нем будут проходить лечение около 800 пациентов. В дальнейшем здесь планируют принимать и амбулаторных больных. Ремонт в отделении проведен за счет средств фонда "Будущее сейчас" в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Оснащение реабилитационной службы современным оборудованием произведено с привлечением федеральных средств. Михаил Мурашко оценил данную форму сотрудничества, отметив, что это позволило значительно снизить затраты и сократить сроки проводимых работ, информирует обладминистрация. "Также Михаил Мурашко отметил преобразования в больнице с момента последнего визита вместе с председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2020 году. Отмечена эффективность капитальных ремонтов, строительство по инициативе главы региона Сергея Ситникова автономной газовой котельной", - говорится в сообщении. Отмечается, что своя котельная не только позволяет больнице создать более комфортные условия для пациентов, но и экономить на коммунальных платежах и направлять сэкономленные средства на развитие медицинских услуг.
https://ria.ru/20200818/1575948073.html
https://ria.ru/20230924/kostroma-1898310409.html
https://ria.ru/20240118/farmzavod-1922130730.html
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костромская область, россия, кострома, михаил мурашко, михаил мишустин, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Кострома, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин, Сергей Ситников
КОСТРОМА, 8 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил положительные преобразования в первой окружной больнице Костромы, в частности, капитальный ремонт, новое оборудование, строительство автономной газовой котельной, сообщает администрация Костромской области.
В четверг Михаил Мурашко посетил больницу, где ему продемонстрировали новое гинекологическое отделение, которое готовится к открытию.
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Отделение размещено в трехэтажной пристройке к лечебно-административному корпусу. Дополнительно к нему пристроено еще одно крыло, где оборудованы операционные. Современное оборудование регион закупил по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает обладминистрация. Главный врач первой окружной больницы Владимир Храмов рассказал, что в настоящее время отделение проходит процедуру лицензирования.
"Благодаря новому оборудованию, врачами освоены новые методики лечения, что позволяет сократить сроки пребывания пациенток в стационаре. Мы сможем принимать примерно на 1000 пациенток в год больше. И, конечно, здесь уже совсем другие условия пребывания больных, для работы персонала все предусмотрено", - рассказал Храмов, отметив, что зонирование в отделении сделано так, чтобы максимально быстро оказывать экстренную помощь.
Также министру здравоохранения была представлена работа современного отделения реабилитации, где проходят восстановление пациенты с заболеваниями центральной нервной системы. Отделение открылось в октябре прошлого года. Как рассказали Михаилу Мурашко, подобного отделения неврологического профиля в Костромской области еще не было. Ежегодно в нем будут проходить лечение около 800 пациентов. В дальнейшем здесь планируют принимать и амбулаторных больных.
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Ремонт в отделении проведен за счет средств фонда "Будущее сейчас" в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Оснащение реабилитационной службы современным оборудованием произведено с привлечением федеральных средств. Михаил Мурашко оценил данную форму сотрудничества, отметив, что это позволило значительно снизить затраты и сократить сроки проводимых работ, информирует обладминистрация.
"Также Михаил Мурашко отметил преобразования в больнице с момента последнего визита вместе с председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2020 году. Отмечена эффективность капитальных ремонтов, строительство по инициативе главы региона Сергея Ситникова автономной газовой котельной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своя котельная не только позволяет больнице создать более комфортные условия для пациентов, но и экономить на коммунальных платежах и направлять сэкономленные средства на развитие медицинских услуг.
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