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Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки - РИА Новости, 08.02.2024
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07:37 08.02.2024 (обновлено: 07:56 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/moskva-1926071064.html
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки - РИА Новости, 08.02.2024
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:37
2024-02-08T07:56
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при поддержке города открываются перспективные исследовательские площадки. "Сердечно поздравляю учёных и исследователей с Днём российской науки!.. Москва - крупнейший центр российской науки. Помимо уже зарекомендовавших себя исследовательских институтов, сегодня при поддержке города появляются новые перспективные площадки", - написал он в Telegram-канале. Помимо этого, Собянин отметил, что сейчас в городе идет создание сразу нескольких крупных площадок: Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.
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москва, сергей собянин, мгту имени баумана
Москва, Сергей Собянин, МГТУ имени Баумана
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки

Собянин: Москва является крупнейшим центром российской науки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при поддержке города открываются перспективные исследовательские площадки.
"Сердечно поздравляю учёных и исследователей с Днём российской науки!.. Москва - крупнейший центр российской науки. Помимо уже зарекомендовавших себя исследовательских институтов, сегодня при поддержке города появляются новые перспективные площадки", - написал он в Telegram-канале.
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Помимо этого, Собянин отметил, что сейчас в городе идет создание сразу нескольких крупных площадок: Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.
 
МоскваСергей СобянинМГТУ имени Баумана
 
 
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