https://ria.ru/20240208/moskva-1926071064.html
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки - РИА Новости, 08.02.2024
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:37
2024-02-08T07:37
2024-02-08T07:56
москва
сергей собянин
мгту имени баумана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при поддержке города открываются перспективные исследовательские площадки. "Сердечно поздравляю учёных и исследователей с Днём российской науки!.. Москва - крупнейший центр российской науки. Помимо уже зарекомендовавших себя исследовательских институтов, сегодня при поддержке города появляются новые перспективные площадки", - написал он в Telegram-канале. Помимо этого, Собянин отметил, что сейчас в городе идет создание сразу нескольких крупных площадок: Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.
https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, мгту имени баумана
Москва, Сергей Собянин, МГТУ имени Баумана
Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки
Собянин: Москва является крупнейшим центром российской науки