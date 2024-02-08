https://ria.ru/20240208/moskva-1926071064.html

Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки

Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки - РИА Новости, 08.02.2024

Собянин назвал Москву крупнейшим центром науки

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:37

2024-02-08T07:37

2024-02-08T07:56

москва

сергей собянин

мгту имени баумана

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив, что Москва является крупнейшим центром российской науки, а при поддержке города открываются перспективные исследовательские площадки. "Сердечно поздравляю учёных и исследователей с Днём российской науки!.. Москва - крупнейший центр российской науки. Помимо уже зарекомендовавших себя исследовательских институтов, сегодня при поддержке города появляются новые перспективные площадки", - написал он в Telegram-канале. Помимо этого, Собянин отметил, что сейчас в городе идет создание сразу нескольких крупных площадок: Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

москва

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москва, сергей собянин, мгту имени баумана