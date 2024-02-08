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Число погибших при сходе грунта в Алма-Ате выросло до четырех
Число погибших при сходе грунта в Алма-Ате выросло до четырех - РИА Новости, 08.02.2024
Число погибших при сходе грунта в Алма-Ате выросло до четырех
В Алма-Ате после схода грунта обнаружены тела еще трех человек, таким образом, число погибших выросло до четырех, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:01
2024-02-08T11:01
2024-02-08T11:01
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АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. В Алма-Ате после схода грунта обнаружены тела еще трех человек, таким образом, число погибших выросло до четырех, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел в ночь на четверг в микрорайоне Тау-Самал. В результате ЧП повреждены два дома. По данным МЧС, объем оплывины составил 3200 кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело 16-летнего подростка. "Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры, а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную. Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юношей 2007 годов рождения", - говорится в сообщении МЧС. По данным министерства, на месте ЧП продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. Психологи оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям погибших.
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Число погибших при сходе грунта в Алма-Ате выросло до четырех
МЧС: число погибших при сходе грунта в Алма-Ате выросло до четырех
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. В Алма-Ате после схода грунта обнаружены тела еще трех человек, таким образом, число погибших выросло до четырех, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел в ночь на четверг в микрорайоне Тау-Самал. В результате ЧП повреждены два дома. По данным МЧС, объем оплывины составил 3200 кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело 16-летнего подростка.
«
"Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры, а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную. Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юношей 2007 годов рождения", - говорится в сообщении МЧС.
По данным министерства, на месте ЧП продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. Психологи оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям погибших.
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