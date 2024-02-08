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Губернатор назвал ситуацию по кори в Ростовской области напряженной
Губернатор назвал ситуацию по кори в Ростовской области напряженной - РИА Новости, 08.02.2024
Губернатор назвал ситуацию по кори в Ростовской области напряженной
Ситуация с заболеваемостью корью в Ростовской области "очевидно напряженная", сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:01
2024-02-08T14:01
2024-02-08T14:01
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью корью в Ростовской области "очевидно напряженная", сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. "По кори ситуация очевидно напряженная. В 2022 году случаев (заболевания корью) не было... В 2023 году было 375 случаев", - сказал он, уточнив, что 98% заболевших - непривиты. По данным Голубева, регион уже закупил 16 тысяч доз вакцины от кори. Кроме того, в области еще есть запас вакцины в объеме около 5 тысяч доз. Ранее в правительстве региона сообщили, что, по предварительным данным, в январе 2024 года в Ростовской области зарегистрировано более 200 случаев кори. Более половины заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону. В начале февраля карантин по кори ввели в ростовской областной детской клинической больнице. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
https://ria.ru/20240206/kor-1925757047.html
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общество, ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону
Общество, Ростовская область, Василий Голубев, Ростов-на-Дону
Губернатор назвал ситуацию по кори в Ростовской области напряженной
Губернатор Голубев: ситуация по кори в Ростовской области "очевидно напряженная"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью корью в Ростовской области "очевидно напряженная", сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«
"По кори ситуация очевидно напряженная. В 2022 году случаев (заболевания корью) не было... В 2023 году было 375 случаев", - сказал он, уточнив, что 98% заболевших - непривиты.
По данным Голубева, регион уже закупил 16 тысяч доз вакцины от кори. Кроме того, в области еще есть запас вакцины в объеме около 5 тысяч доз.
В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори
Ранее в правительстве региона сообщили, что, по предварительным данным, в январе 2024 года в Ростовской области зарегистрировано более 200 случаев кори. Более половины заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону. В начале февраля карантин по кори ввели в ростовской областной детской клинической больнице.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори