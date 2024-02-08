https://ria.ru/20240208/konflikt-1926066632.html

СМИ: между ВСУ и простыми украинцами разгорелся конфликт

СМИ: между ВСУ и простыми украинцами разгорелся конфликт - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ: между ВСУ и простыми украинцами разгорелся конфликт

На Украине назрел конфликт между воюющими на фронте солдатами ВСУ и гражданским населением, не желающим гибнуть на фронте, об этом пишет украинская журналистка... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:35

2024-02-08T06:35

2024-02-08T06:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. На Украине назрел конфликт между воюющими на фронте солдатами ВСУ и гражданским населением, не желающим гибнуть на фронте, об этом пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала Spectator."Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо. Солдаты не могут понять, почему это должна быть только их война и почему остро необходимые подкрепления не прибывают в больших количествах", — написала она.Гражданское население, в свою очередь, надеялось, что военные действия можно было бы вести без их участия, а во время призыва всячески старалось избежать отправки на фронт, заметила Моренец. По ее словам, по меньшей мере 25 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину, и более 18 тысяч были пойманы на границе.Как отметила журналист, отправка на фронт рассматривалась всеми как "билет в один конец", так как те, кто туда попадал, находились там до своей гибели, либо ранения. Такое положение вещей привело не только к истощению армии, но и к замкнутому кругу, в котором конфликт между военными и гражданскими постоянно нарастал, констатировала Моренец."Это порочный круг: чем сложнее становится на линии фронта, тем больше мирных жителей хотят этого избежать, и тем острее нехватка личного состава", — написала она.В пятницу Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926056117.html

https://ria.ru/20240208/kuleba-1926060085.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины