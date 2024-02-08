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Умер глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев

Умер глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев - РИА Новости, 08.02.2024

Умер глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев

Умер глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:59

2024-02-08T21:59

2024-02-08T21:59

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Умер глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.По информации портала 78.ru, в голове у него обнаружили пулю, которая рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне. Ее нашли во время вскрытия.Конев возглавлял Федерацию с 2013 года, был мастером спорта по каратэ, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе.

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происшествия, олимпийские игры, санкт-петербург, россия