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КНДР упразднила экономическое сотрудничество с Южной Кореей - РИА Новости, 08.02.2024
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05:19 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kndr-1926062530.html
КНДР упразднила экономическое сотрудничество с Южной Кореей
КНДР упразднила экономическое сотрудничество с Южной Кореей - РИА Новости, 08.02.2024
КНДР упразднила экономическое сотрудничество с Южной Кореей
Верховное национальное собрание КНДР приняло указ об упразднении закона об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:19
2024-02-08T05:19
южная корея
север
сеул
ким чен ын
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Верховное национальное собрание КНДР приняло указ об упразднении закона об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "На пленарной сессии сначала единогласно приняли указ Президиума ВНС "Об упразднении Закона КНДР об экономическом сотрудничестве между Севером и Югом Кореи, Закона КНДР о кымгансанской особой зоне международного туризма и правил их исполнения, соглашений, связанных с межкорейским экономическим сотрудничеством", - говорится в сообщении агентства. Ранее парламент КНДР опубликовал постановление об упразднении комитета по делам мирного объединения родины, управления по содействию национальной экономике и управления по международному туризму в горах Кымгансан. В постановлении отмечается, что верховное народное собрание "вынуждено признать жестокие исторические реалии", в которых достичь объединения между Севером и Югом на основе принципа "одна нация, одно государство и два строя" не удастся уже никогда. Парламентарии указывают, что причиной этого является политика Сеула, который в течение почти 80 лет ждет "крушения режима" и рассчитывает на объединение страны путем "поглощения". Южная Корея упоминается в постановлении под своим официальным наименованием "Республика Корея" и называется "самым враждебным государством". В своей программной речи на сессии ВНС северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этим положен конец 80-летним межкорейским отношениям и законодательно закреплена политика по отношению к Южной Корее на основе признания сосуществования двух государств. Он предложил четко определить в конституции КНДР территориальные пределы, находящиеся под государственной властью Пхеньяна, а также отразить в основном законе страны готовность к полному захвату Республики Корея и ее включению в территорию КНДР в случае развязывания войны. Руководитель Северной Кореи также высказался за удаление из конституции таких выражений, как "северная часть" и "самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация", предложив подготовить соответствующие изменения уже к следующей сессии ВНС. По словам, Ким Чен Ына, Северной Корее необходимо провести "поэтапные меры" для полноценного разделения в пограничной зоне, в том числе "физическое прерывание до полного и невосстановимого уровня" железнодорожной ветки, связывавшей Сеул с северокорейским Синыйчжу на границе с Китаем, которая была воссоединена в начале 2000-х годов и, несмотря на простой, существовала как "символ обменов и сотрудничества между Севером и Югом". Кроме того, лидер КНДР предложил ликвидировать Монумент трех хартий объединения Родины, построенный на южной окраине Пхеньяна в 2001 году, чтобы "полностью удалить из национальной истории нашей республики саму концепцию "объединение", "примирение" и "соотечественник".
https://ria.ru/20240131/kndr-1924493029.html
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южная корея, север, сеул, ким чен ын, в мире
Южная Корея, Север, Сеул, Ким Чен Ын, В мире
КНДР упразднила экономическое сотрудничество с Южной Кореей

ЦТАК: власти КНДР упразднили экономическое сотрудничество с Южной Кореей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Верховное национальное собрание КНДР приняло указ об упразднении закона об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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"На пленарной сессии сначала единогласно приняли указ Президиума ВНС "Об упразднении Закона КНДР об экономическом сотрудничестве между Севером и Югом Кореи, Закона КНДР о кымгансанской особой зоне международного туризма и правил их исполнения, соглашений, связанных с межкорейским экономическим сотрудничеством", - говорится в сообщении агентства.
Ранее парламент КНДР опубликовал постановление об упразднении комитета по делам мирного объединения родины, управления по содействию национальной экономике и управления по международному туризму в горах Кымгансан. В постановлении отмечается, что верховное народное собрание "вынуждено признать жестокие исторические реалии", в которых достичь объединения между Севером и Югом на основе принципа "одна нация, одно государство и два строя" не удастся уже никогда.
Парламентарии указывают, что причиной этого является политика Сеула, который в течение почти 80 лет ждет "крушения режима" и рассчитывает на объединение страны путем "поглощения". Южная Корея упоминается в постановлении под своим официальным наименованием "Республика Корея" и называется "самым враждебным государством".
В своей программной речи на сессии ВНС северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этим положен конец 80-летним межкорейским отношениям и законодательно закреплена политика по отношению к Южной Корее на основе признания сосуществования двух государств. Он предложил четко определить в конституции КНДР территориальные пределы, находящиеся под государственной властью Пхеньяна, а также отразить в основном законе страны готовность к полному захвату Республики Корея и ее включению в территорию КНДР в случае развязывания войны.
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Руководитель Северной Кореи также высказался за удаление из конституции таких выражений, как "северная часть" и "самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация", предложив подготовить соответствующие изменения уже к следующей сессии ВНС.
По словам, Ким Чен Ына, Северной Корее необходимо провести "поэтапные меры" для полноценного разделения в пограничной зоне, в том числе "физическое прерывание до полного и невосстановимого уровня" железнодорожной ветки, связывавшей Сеул с северокорейским Синыйчжу на границе с Китаем, которая была воссоединена в начале 2000-х годов и, несмотря на простой, существовала как "символ обменов и сотрудничества между Севером и Югом".
Кроме того, лидер КНДР предложил ликвидировать Монумент трех хартий объединения Родины, построенный на южной окраине Пхеньяна в 2001 году, чтобы "полностью удалить из национальной истории нашей республики саму концепцию "объединение", "примирение" и "соотечественник".
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