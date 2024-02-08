https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:20
2024-02-08T14:20
2024-02-08T14:21
в мире
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Стороны должны осуществлять тесное стратегическое сотрудничество, чтобы защищать свои государственные суверенитеты, интересы безопасности и развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20240206/shoygu-1925578432.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Россия и КНР должны решительно выступать против вмешательства извне