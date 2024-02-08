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Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024
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14:20 08.02.2024 (обновлено: 14:21 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:20
2024-02-08T14:21
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Стороны должны осуществлять тесное стратегическое сотрудничество, чтобы защищать свои государственные суверенитеты, интересы безопасности и развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Россия и КНР должны решительно выступать против вмешательства извне

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стороны должны осуществлять тесное стратегическое сотрудничество, чтобы защищать свои государственные суверенитеты, интересы безопасности и развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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В миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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