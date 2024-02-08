https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html

Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин

Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024

Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин

Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:20

2024-02-08T14:20

2024-02-08T14:21

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Россия и Китай должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Стороны должны осуществлять тесное стратегическое сотрудничество, чтобы защищать свои государственные суверенитеты, интересы безопасности и развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20240206/shoygu-1925578432.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин