https://ria.ru/20240208/kinschak-1926206681.html

Александр Кинщак: США не смогут уничтожить военный потенциал хуситов

Александр Кинщак: США не смогут уничтожить военный потенциал хуситов - РИА Новости, 08.02.2024

Александр Кинщак: США не смогут уничтожить военный потенциал хуситов

США и Британии не удастся уничтожить военный потенциал правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов, эти действия приведут к... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:30

2024-02-08T16:30

2024-02-08T16:30

интервью - авторы

интервью

россия

александр кинщак

ближний восток

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926199531_0:157:2992:1840_1920x0_80_0_0_cf4c6ed4b4780f3f9f460a990a783aeb.jpg

США и Британии не удастся уничтожить военный потенциал правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов, эти действия приведут к прямо противоположному результату, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата он рассказал о том, как конфликт в Газе провоцирует военно-политическую эскалацию и может пробудить затихший конфликт в Йемене, а также сообщил о работе по нормализации отношений между Турцией и Сирией.— Считаете ли вы, что ответ хуситов на удары США и Великобритании по их позициям в Йемене может привести к неконтролируемой эскалации в регионе и эскалации затихшего военно-политического кризиса в самом Йемене?— Рост напряженности в Красном море во многом стал следствием беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта и неуреглированностью йеменского кризиса. Мы уже не раз предупреждали, что продолжение насилия в секторе Газа будет генерировать дополнительную военно-политическую напряженность в регионе. Но вместо подключения к коллективным шагам по деэскалации США и Великобритания выбрали силовой вариант реагирования на происходящее.Подчеркну, что Россия принципиально и последовательно выступает за обеспечение безопасности международного судоходства. Однако инициированная американцами военная операция, которая вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена, на практике приводит к прямо противоположному результату. Уничтожить военный потенциал хуситов англосаксам вряд ли удастся. Зато у них уже получилось спровоцировать дальнейшее расширение зоны боевых действий и повышение их интенсивности со всеми вытекающими негативными последствиями, в том числе для глобальных морских грузоперевозок.Необходимо отметить, что удары США и Великобритании по Йемену негативно сказываются и на процессе урегулирования кризиса в этой стране. До последнего времени велись закрытые контакты между Саудовской Аравией и "Ансар Алла" при посредничестве Султаната Оман. По их итогам удалось в общих чертах согласовать схему комплексного политического урегулирования. Однако последние события в акватории Красного моря могут перечеркнуть все эти перспективные наработки.— Планирует ли Москва продолжить контакты на высшем уровне с руководством Израиля по ситуации в Газе? И остаются ли в силе планы главы Палестинской национальной администрации посетить Россию? Есть ли уже предварительные даты визита?— В интересах продвижения справедливого, основанного на известной международно-правовой базе решения палестинской проблемы мы поддерживаем плотную координацию со всеми региональными партнерами. Регулярно общаемся с ними на всех уровнях, в том числе по ситуации в Газе и вокруг нее. Не являются исключением и стороны конфликта – Израиль и Палестина. Календарь таких контактов составляется с учетом рабочих графиков руководителей государств. Когда будет достигнута договоренность по датам визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса, об этом будет официально объявлено.— Насколько серьезно обострившийся ближневосточный кризис сказывается на попытках сирийского урегулирования? Известна ли дата следующего раунда консультаций в рамках конституционного комитета и удалось ли сторонам в итоге определить, где они пройдут? Или страны-гаранты, как и ООН, считают, что сейчас не время проводить эти консультации из-за ситуации вокруг Газы и Красного моря?— Вновь разгоревшийся палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает Сирию. Израильтяне и американцы наносят удары по территории этой страны, в том числе по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. Со своей стороны призываем все вовлеченные стороны не допустить дальнейшей эскалации и расширения зоны боевых действий на весь ближневосточный регион.В создавшейся ситуации крайне востребованы коллективные усилия по содействию комплексному урегулированию и постконфликтному восстановлению в Сирии. Особое внимание уделяем работе в "астанинском формате", благодаря которому в Сирии уже несколько лет удается сохранять режим прекращения боевых действий между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. Очередная, 21-ая по счету, международная встреча в данном формате прошла в столице Казахстана 24-25 января.Активно работаем над преодолением затянувшейся паузы в межсирийских консультациях в рамках конституционного комитета. Россия стояла у истоков создания этого важного органа. Раньше его заседания проводились в Женеве. Однако после того, как правительство Швейцарии, отойдя от традиционного нейтралитета, присоединилось к антироссийским санкциям, это стало невозможным. Со своей стороны делаем все от нас зависящее для перезапуска ритмичной и эффективной деятельности конституционного комитета. Надеемся, что устраивающее всех новое место для проведения межсирийских консультаций будет подобрано и согласовано в ближайшее время.— Как далеко удалось продвинуться в работе по формированию дорожной карты для нормализации отношений между Турцией и Сирией? Остановились ли сейчас эти усилия? Может ли Москва в скором времени вновь провести четырехстороннюю встречу глав МИД Турции, Сирии, Ирана и России?— Россия неизменно выступает за восстановление сирийско-турецких межгосударственных отношений. Эта задача остается в числе наших приоритетов. Как известно, в 2023 года в Москве прошли несколько весьма полезных встреч в формате Россия-Сирия-Иран-Турция, в том числе на уровне министров иностранных дел, министров обороны и руководителей спецслужб.Камнем преткновения, в значительной степени затрудняющим переговорный процесс, остаются сохраняющиеся принципиальные разногласия между Дамаском и Анкарой по вопросу приоритетности вывода турецкого воинского контингента с сирийской территории.Совместно с иранскими партнерами поощряем сирийцев и турок к продолжению контактов по линии внешнеполитических ведомств и силовых структур с перспективой выхода на комплексные договоренности, учитывающие озабоченности обеих сторон. Считаем, что развитие такого конструктивного диалога между соседними странами будет содействовать формированию благоприятных условий для устойчивой нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее.— Насколько высоко вы оцениваете риски того, что в случае вывода иностранных сил с иракской территории, в Ираке возникнет вакуум в сфере безопасности, которым могут воспользоваться террористические группировки, как ИГ*, и усилить свои позиции в стране?— Исходим из того, что государства региона в состоянии самостоятельно решать вопросы обеспечения собственной безопасности. Присутствие на их территории американских войск лишь обостряет военно-политическую ситуацию в этих странах и негативно влияет на обстановку в регионе в целом. Практически ежедневные обстрелы баз ВС США в Ираке и Сирии происходят на фоне силовой операции израильтян в секторе Газа как следствие недальновидной политики Вашингтона, препятствующего комплексному и долговременному урегулированию палестино-израильского конфликта.Более того, американцы в нарушение всех норм международного права не стесняются устраивать публичные акции по физической ликвидации своих противников на территории других государств. В связи с этим можно вспомнить о преднамеренном убийстве командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в районе Багдадского аэропорта 3 января 2020 года. Последний пример – гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки американского беспилотника одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Именно этот акт международного терроризма спровоцировал волну протестов в Ираке с требованием немедленного вывода из страны военных США.Российская Федерация неизменно поддерживает усилия руководства Республики Ирак по обеспечению стабильности, безопасности и правопорядка в этой дружественной нам стране. Готовы и далее оказывать содействие укреплению боеспособности иракских силовых структур, прежде всего в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240207/udary-1926040879.html

https://ria.ru/20240206/khusity-1925805456.html

https://ria.ru/20240129/izrail-1924145208.html

https://ria.ru/20240125/protsess-1923377553.html

https://ria.ru/20240206/siriya-1925735275.html

россия

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, александр кинщак, ближний восток, сша