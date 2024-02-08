https://ria.ru/20240208/intervyu-1926277162.html

Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным

Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024

Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон выложил в соцсети Instagram* первую фотографию, на которой он берет интервью у Владимира Путина. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:41

2024-02-08T22:41

2024-02-08T23:18

такер карлсон

в мире

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926277612_0:154:599:491_1920x0_80_0_0_9c455ca75d2d9f50693876e37a4ec51c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон выложил в соцсети Instagram* первую фотографию, на которой он берет интервью у Владимира Путина.Снимок сделан в представительском кабинете в Кремле. Между Путиным и Карлсоном стоит небольшой столик, возле журналиста — стакан воды. Рядом с президентом, скорее всего, находится белый термос.Путин и Карлсон сидят в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, глава государства — однотонный.Владимир Путин нередко использует термос на различных мероприятиях. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства постоянно пьет из него чай. Тем не менее ранее появление Путина на публике с термосом вызывало интерес у многих зарубежных СМИ.На этой неделе стало известно, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926274919.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

такер карлсон, в мире, россия, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин