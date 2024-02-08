https://ria.ru/20240208/intervyu-1926277162.html
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон выложил в соцсети Instagram* первую фотографию, на которой он берет интервью у Владимира Путина. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:41
2024-02-08T22:41
2024-02-08T23:18
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон выложил в соцсети Instagram* первую фотографию, на которой он берет интервью у Владимира Путина.Снимок сделан в представительском кабинете в Кремле. Между Путиным и Карлсоном стоит небольшой столик, возле журналиста — стакан воды. Рядом с президентом, скорее всего, находится белый термос.Путин и Карлсон сидят в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, глава государства — однотонный.Владимир Путин нередко использует термос на различных мероприятиях. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства постоянно пьет из него чай. Тем не менее ранее появление Путина на публике с термосом вызывало интерес у многих зарубежных СМИ.На этой неделе стало известно, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926274919.html
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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такер карлсон, в мире, россия, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин
Такер Карлсон, В мире, Россия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Владимиром Путиным
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон выложил в соцсети Instagram* первую фотографию, на которой он берет интервью у Владимира Путина.
Снимок сделан в представительском кабинете в Кремле. Между Путиным и Карлсоном стоит небольшой столик, возле журналиста — стакан воды. Рядом с президентом, скорее всего, находится белый термос.
Путин и Карлсон сидят в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, глава государства — однотонный.
Владимир Путин нередко использует термос на различных мероприятиях. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, глава государства постоянно пьет из него чай. Тем не менее ранее появление Путина на публике с термосом вызывало интерес у многих зарубежных СМИ.
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На этой неделе стало известно, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве
. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России
и на Украине
.
При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне