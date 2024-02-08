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Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров - РИА Новости, 08.02.2024
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19:56 08.02.2024 (обновлено: 22:58 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926257401.html
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров - РИА Новости, 08.02.2024
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров
Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х с анонсом интервью с Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более ста миллионов просмотров. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:56
2024-02-08T22:58
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х с анонсом интервью с Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более ста миллионов просмотров.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель рос практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в соцсети X за это время увеличилось почти на 400 тысяч и теперь составляет 11 815 030.На этой неделе стало известно, что журналист находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.
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Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, Украина, Карин Жан-Пьер
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону за два дня набрал сто миллионов просмотров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х с анонсом интервью с Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более ста миллионов просмотров.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель рос практически ежесекундно.
Количество подписчиков у Карлсона в соцсети X за это время увеличилось почти на 400 тысяч и теперь составляет 11 815 030.
На этой неделе стало известно, что журналист находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.
При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.
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Такер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинРоссияУкраинаКарин Жан-Пьер
 
 
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