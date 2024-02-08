https://ria.ru/20240208/intervyu-1926257401.html

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров - РИА Новости, 08.02.2024

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров

Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х с анонсом интервью с Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более ста миллионов просмотров. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:56

2024-02-08T19:56

2024-02-08T22:58

такер карлсон

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владимир путин

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украина

карин жан-пьер

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х с анонсом интервью с Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более ста миллионов просмотров.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель рос практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в соцсети X за это время увеличилось почти на 400 тысяч и теперь составляет 11 815 030.На этой неделе стало известно, что журналист находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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