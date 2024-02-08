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Они свихнутся. В США выступили с заявлением из-за интервью Путина Карлсону
Они свихнутся. В США выступили с заявлением из-за интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024
Они свихнутся. В США выступили с заявлением из-за интервью Путина Карлсону
Американское общество нуждается в интервью президента России Владимира Путина, которое он дал журналисту Такеру Карлсону, чтобы узнать правду, заявил... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:50
2024-02-08T18:50
2024-02-08T18:50
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такер карлсон
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американское общество нуждается в интервью президента России Владимира Путина, которое он дал журналисту Такеру Карлсону, чтобы узнать правду, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Мы нуждаемся в этом, нам нужно, чтобы Америка свихнулась от этого интервью, в хорошем смысле этого слова. Нам необходимо, чтобы идиоты показали свое безумие, они будут разоблачены", — сказал офицер.По мнению Риттера, узнать правду о конфликте на Украине — это лучшее, что сейчас может произойти с американским обществом.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он планировал сделать это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Как сообщил Карлсон, интервью опубликуют 9 февраля, в два часа ночи по московскому времени.
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политика, россия, украина, америка, такер карлсон, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Америка, Такер Карлсон, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
Они свихнутся. В США выступили с заявлением из-за интервью Путина Карлсону
Риттер: Америка свихнется от правды, которую Путин рассказал в интервью Карлсону