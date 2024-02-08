https://ria.ru/20240208/intervyu-1926149229.html

Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу

Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу - РИА Новости, 08.02.2024

Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют утром в пятницу на сайте главы государства, заявил представитель Кремля РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:21

2024-02-08T13:21

2024-02-08T13:38

интервью владимира путина такеру карлсону

политика

россия

такер карлсон

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют утром в пятницу на сайте главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Оно (интервью. — Прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним, оно будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента Российской Федерации. И видео, и полный транскрипт на русском и на английском языке будут опубликованы тоже", — сказал он.Песков подчеркнул, что интервью на сайте Кремля выйдет уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона.Сам журналист сегодня сообщил, что интервью опубликуют 9 февраля, в два часа ночи по московскому времени.На этой неделе стало известно, что Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.Опубликованный Карлсоном анонс беседы с Путиным уже набрал больше 97 миллионов просмотров.Накануне Песков подтвердил, что интервью состоялось.Белый дом, как утверждает Карлсон, дважды пытался сорвать встречу с Путиным. При этом пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер назвала это неправдой.Карлсона в апреле 2023 года отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в соцсети X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.

https://ria.ru/20240207/karlson-1925960891.html

https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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