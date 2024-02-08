https://ria.ru/20240208/intervyu-1926149229.html
Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу
Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу - РИА Новости, 08.02.2024
Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют утром в пятницу на сайте главы государства, заявил представитель Кремля РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:21
2024-02-08T13:21
2024-02-08T13:38
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
россия
такер карлсон
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют утром в пятницу на сайте главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Оно (интервью. — Прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним, оно будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента Российской Федерации. И видео, и полный транскрипт на русском и на английском языке будут опубликованы тоже", — сказал он.Песков подчеркнул, что интервью на сайте Кремля выйдет уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона.Сам журналист сегодня сообщил, что интервью опубликуют 9 февраля, в два часа ночи по московскому времени.На этой неделе стало известно, что Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.Опубликованный Карлсоном анонс беседы с Путиным уже набрал больше 97 миллионов просмотров.Накануне Песков подтвердил, что интервью состоялось.Белый дом, как утверждает Карлсон, дважды пытался сорвать встречу с Путиным. При этом пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер назвала это неправдой.Карлсона в апреле 2023 года отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в соцсети X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925960891.html
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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РИА Новости
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интервью владимира путина такеру карлсону, политика, россия, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Политика, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу
Песков: интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют утром в пятницу на сайте главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Оно (интервью. — Прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним, оно будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента Российской Федерации. И видео, и полный транскрипт на русском и на английском языке будут опубликованы тоже", — сказал он.
Песков подчеркнул, что интервью на сайте Кремля выйдет уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона.
Сам журналист сегодня сообщил, что интервью опубликуют 9 февраля, в два часа ночи по московскому времени.
СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
На этой неделе стало известно, что Карлсон находится в Москве
. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России
и на Украине
.
Опубликованный Карлсоном анонс беседы с Путиным уже набрал больше 97 миллионов просмотров.
Накануне Песков
подтвердил, что интервью состоялось.
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров
Белый дом, как утверждает Карлсон, дважды пытался сорвать встречу с Путиным. При этом пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер
назвала это неправдой.
Карлсона в апреле 2023 года отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в соцсети X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне