https://ria.ru/20240208/intervyu-1926059768.html

Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024

Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля по московскому времени, сообщил сам американский журналист на своем сайте. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:15

2024-02-08T04:15

2024-02-08T08:56

такер карлсон

украина

владимир путин

россия

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля по московскому времени, сообщил сам американский журналист на своем сайте."Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина <…> завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Ранее на этой неделе стало известно, что Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось.Белый дом, как утверждает Карлсон, дважды пытался сорвать встречу с Путиным. При этом пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер назвала это неправдой.Карлсона в апреле 2023 года отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в соцсети X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html

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такер карлсон, украина, владимир путин, россия, карин жан-пьер