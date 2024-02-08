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Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
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04:15 08.02.2024 (обновлено: 08:56 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926059768.html
Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным
Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля по московскому времени, сообщил сам американский журналист на своем сайте. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T04:15
2024-02-08T08:56
такер карлсон
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владимир путин
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карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля по московскому времени, сообщил сам американский журналист на своем сайте.&quot;Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина &lt;…&gt; завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в публикации.Ранее на этой неделе стало известно, что Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось.Белый дом, как утверждает Карлсон, дважды пытался сорвать встречу с Путиным. При этом пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер назвала это неправдой.Карлсона в апреле 2023 года отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в соцсети X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.
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такер карлсон, украина, владимир путин, россия, карин жан-пьер
Такер Карлсон, Украина, Владимир Путин, Россия, Карин Жан-Пьер
Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Карлсон сообщил, что интервью с Путиным опубликуют в 02:00 мск 9 февраля

© AP Photo / Richard DrewЖурналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля по московскому времени, сообщил сам американский журналист на своем сайте.
«

"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина <…> завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Ранее на этой неделе стало известно, что Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось.
Белый дом, как утверждает Карлсон, дважды пытался сорвать встречу с Путиным. При этом пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер назвала это неправдой.
Карлсона в апреле 2023 года отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в соцсети X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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