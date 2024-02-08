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Биография Германа Грефа
Биография Германа Грефа - РИА Новости, 08.02.2024
Биография Германа Грефа
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:00
2024-02-08T02:00
2024-02-08T02:00
справки
россия
герман греф
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан).Окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Правоведение" в 1990 году, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета в 1993 году. Кандидат экономических наук. С 1982 по 1984 год служил в армии.С 1991 по 1992 год занимал должность юрисконсульта 1 категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга.В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга.С 1992 по 1994 год – председатель Комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации города Петродворец.В 1994 году стал заместителем председателя, а затем – первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.В 1997-1998 годах – вице-губернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.В 1998-2000 годах – первый заместитель министра государственного имущества Российской Федерации.В 2000-2007 годах – министр экономического развития и торговли Российской Федерации.С ноября 2007 года – президент, председатель правления Сбербанка. Доля участия в уставном капитале Сбербанка – 0,0045%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Сбербанка – 0,0044%. В декабре 1999 года – мае 2000 года Герман Греф был главой и председателем некоммерческого фонда "Центр стратегических разработок". С декабря 1999 года по 2011 год был председателем совета "Центра стратегических разработок".В разные годы Герман Греф являлся членом совета директоров крупных государственных компаний, в том числе таких, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Герман Греф – действительный государственный советник РФ I класса (2000).Награжден орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" II (2019), III (2011) и IV (2007) степеней, Почета (2014), Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2006) и медалью Столыпина П.А. II степени (2009). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2009) и благодарностью правительства РФ (2016). Также является офицером французского ордена Почетного легиона.Греф женат вторым браком, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, герман греф
Справки, Россия, Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года
в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан).
Окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Правоведение" в 1990 году, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета
в 1993 году. Кандидат экономических наук
.
С 1982 по 1984 год служил в армии
.
С 1991 по 1992 год занимал должность
юрисконсульта 1 категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга.
В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга.
С 1992 по 1994 год – председатель Комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации города Петродворец.
В 1994 году стал заместителем председателя, а затем – первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 1997-1998 годах – вице-губернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 1998-2000 годах – первый заместитель министра государственного имущества Российской Федерации.
В 2000-2007 годах – министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
С ноября 2007 года – президент, председатель правления Сбербанка.
Доля участия
в уставном капитале Сбербанка – 0,0045%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Сбербанка – 0,0044%.
В декабре 1999 года
– мае 2000 года Герман Греф был главой и председателем некоммерческого фонда "Центр стратегических разработок".
С декабря 1999 года
по 2011 год был председателем совета "Центра стратегических разработок".
В разные годы Герман Греф являлся
членом совета директоров крупных государственных компаний, в том числе таких, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл".
Герман Греф – действительный государственный советник РФ I класса (2000).
Награжден орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" II (2019
), III (2011
) и IV (2007
) степеней, Почета (2014
), Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2006
) и медалью Столыпина П.А. II степени (2009
).
Отмечен почетной грамотой президента РФ (2009
) и благодарностью правительства РФ (2016
).
Также является офицером французского ордена Почетного легиона.
Греф женат
вторым браком, у него четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников