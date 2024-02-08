https://ria.ru/20240208/filippo-1926055430.html

Французского политика шокировали угрозы ЕС в адрес Карлсона

Французского политика шокировали угрозы ЕС в адрес Карлсона - РИА Новости, 08.02.2024

Французского политика шокировали угрозы ЕС в адрес Карлсона

Угрозы санкций ЕС в адрес журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, "немыслимы", заявил лидер французской партии... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:34

2024-02-08T02:34

2024-02-08T02:34

россия

франция

такер карлсон

владимир путин

флориан филиппо

украина

евросоюз

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Угрозы санкций ЕС в адрес журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, "немыслимы", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав встать на защиту свободы слова. "Это подтвердилось и это немыслимо! ЕС рассматривает наложение санкций на журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным! Речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и, возможно, другие ограничения", - написал политик в Х. По его мнению, Франции необходимо немедленно выйти из ЕС и встать на защиту свободы слова. Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 8 февраля.

https://ria.ru/20240207/intervyu-1925970448.html

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