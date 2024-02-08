https://ria.ru/20240208/ege-1926225490.html

Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике

Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 08.02.2024

Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике

Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:18

2024-02-08T17:18

2024-02-08T18:00

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Что касается физики и учителей физики, это важный вопрос, и выбора ЕГЭ. Я хочу сказать, что по математике у нас существенно увеличился балл ЕГЭ с 49 до 56 – по профильной математике, это очень важно. По физике у нас 55 баллов средний балл", - сказал Кравцов во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что часть школьников "перешли" от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии. Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".

https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html

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Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование