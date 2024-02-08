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Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 08.02.2024
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17:18 08.02.2024 (обновлено: 18:00 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ege-1926225490.html
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 08.02.2024
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике
Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:18
2024-02-08T18:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Что касается физики и учителей физики, это важный вопрос, и выбора ЕГЭ. Я хочу сказать, что по математике у нас существенно увеличился балл ЕГЭ с 49 до 56 – по профильной математике, это очень важно. По физике у нас 55 баллов средний балл", - сказал Кравцов во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что часть школьников "перешли" от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии. Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике

Кравцов: средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Что касается физики и учителей физики, это важный вопрос, и выбора ЕГЭ. Я хочу сказать, что по математике у нас существенно увеличился балл ЕГЭ с 49 до 56 – по профильной математике, это очень важно. По физике у нас 55 баллов средний балл", - сказал Кравцов во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
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Он подчеркнул, что часть школьников "перешли" от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии.
Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
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