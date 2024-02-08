https://ria.ru/20240208/ege-1926225490.html
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 08.02.2024
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике
Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:18
2024-02-08T17:18
2024-02-08T18:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845448356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b28f2ee32987c349a9f6b682db20dfa8.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Что касается физики и учителей физики, это важный вопрос, и выбора ЕГЭ. Я хочу сказать, что по математике у нас существенно увеличился балл ЕГЭ с 49 до 56 – по профильной математике, это очень важно. По физике у нас 55 баллов средний балл", - сказал Кравцов во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что часть школьников "перешли" от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии. Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845448356_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b5eb19f15c1b66accece10d9cb6efda0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике
Кравцов: средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Что касается физики и учителей физики, это важный вопрос, и выбора ЕГЭ. Я хочу сказать, что по математике у нас существенно увеличился балл ЕГЭ с 49 до 56 – по профильной математике, это очень важно. По физике у нас 55 баллов средний балл", - сказал Кравцов во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
Путин заявил о важности популяризации математического образования
Он подчеркнул, что часть школьников "перешли" от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии.
Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
Путин поручил увеличить финансирование российской науки