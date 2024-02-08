https://ria.ru/20240208/chuvashiya-1926154283.html
В Чувашии осудили виновника вспышки сибирской язвы
В Чувашии осудили виновника вспышки сибирской язвы - РИА Новости, 08.02.2024
В Чувашии осудили виновника вспышки сибирской язвы
Хозяину больного сибирской язвой бычка, забитого на мясо для продажи, назначили в Чувашии 10 месяцев исправительных работ после заражения этой опасной болезнью... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:39
2024-02-08T13:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Хозяину больного сибирской язвой бычка, забитого на мясо для продажи, назначили в Чувашии 10 месяцев исправительных работ после заражения этой опасной болезнью двух человек, сообщает следственное управление СК РФ по республике. Установлено, что в марте 2022 года 63-летний житель деревни Старое Акташево приобрел и содержал в своем личном подсобном хозяйстве двух бычков, не зарегистрировав их в ветеринарном учреждении и не организовав проведение исследований на инфекционные заболевания. Через год один из бычков заразился сибирской язвой. Обнаружив, что животное имеет явные признаки заболевания, опасаясь, что в случае его гибели мясо станет непригодным для употребления в пищу, и не желая нести финансовые потери, мужчина забил бычка и продал тушу животного двум жительницам республики для личного потребления. В результате сибирской язвой заразились его сосед, участвовавший в забое, и супруга. Женщинам, купившим мясо, удалось избежать заражения. Было возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ (Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и статье 238 УК РФ (Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Чувашии, из-за угрозы распространения особо опасного вирусного заболевания на части территории республики был введен режим чрезвычайной ситуации и проведены карантинные мероприятия, на проведение которых было затрачено свыше 762 тысяч рублей. "После вступления приговора в законную силу будет рассматриваться вопрос о взыскании с осужденного в судебном порядке суммы причиненного его незаконными действиями ущерба", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230912/yazva-1895887578.html
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии осудили виновника вспышки сибирской язвы
В Чувашии хозяину больного сибирской язвой бычка назначили исправительные работы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Хозяину больного сибирской язвой бычка, забитого на мясо для продажи, назначили в Чувашии 10 месяцев исправительных работ после заражения этой опасной болезнью двух человек, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Установлено, что в марте 2022 года 63-летний житель деревни Старое Акташево приобрел и содержал в своем личном подсобном хозяйстве двух бычков, не зарегистрировав их в ветеринарном учреждении и не организовав проведение исследований на инфекционные заболевания. Через год один из бычков заразился сибирской язвой. Обнаружив, что животное имеет явные признаки заболевания, опасаясь, что в случае его гибели мясо станет непригодным для употребления в пищу, и не желая нести финансовые потери, мужчина забил бычка и продал тушу животного двум жительницам республики для личного потребления. В результате сибирской язвой заразились его сосед, участвовавший в забое, и супруга. Женщинам, купившим мясо, удалось избежать заражения.
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Было возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ (Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и статье 238 УК РФ (Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Чувашии, из-за угрозы распространения особо опасного вирусного заболевания на части территории республики был введен режим чрезвычайной ситуации и проведены карантинные мероприятия, на проведение которых было затрачено свыше 762 тысяч рублей.
"После вступления приговора в законную силу будет рассматриваться вопрос о взыскании с осужденного в судебном порядке суммы причиненного его незаконными действиями ущерба", - подчеркивается в сообщении.
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