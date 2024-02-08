https://ria.ru/20240208/checkmate-1926056922.html

Иностранцам интересна работа с Россией над Checkmate, сообщил разработчик

Иностранцам интересна работа с Россией над Checkmate, сообщил разработчик - РИА Новости, 08.02.2024

Иностранцам интересна работа с Россией над Checkmate, сообщил разработчик

Иностранные партнеры хотят совместно с РФ разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:08

2024-02-08T03:08

2024-02-08T03:30

россия

саудовская аравия

александр михеев

рособоронэкспорт

безопасность

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Иностранные партнеры хотят совместно с РФ разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Михеев принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "Иностранные партнеры "Рособоронэкспорта" заинтересованы в совместной разработке российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate. Его основное преимущество перед немногочисленными иностранными аналогами – открытая архитектура, что позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину, максимально адаптированную под требования заказчика. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал он. Кроме того, отметил Михеев, "Рособоронэкспорт" предлагает широкую линейку авиационных средств поражения, отвечающих требованиям именно для самолетов пятого поколения, которые заключаются в возможности внутрифюзеляжного размещения для снижения заметности, увеличения радиуса боевого применения. "В качестве таких авиационных средств поражения недавно впервые за рубежом были представлены авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатая ракета Х-69", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231113/rf-1909080283.html

https://ria.ru/20231113/checkmate-1909050631.html

россия

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россия, саудовская аравия, александр михеев, рособоронэкспорт, безопасность