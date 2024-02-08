Рейтинг@Mail.ru
Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/azerbaydzhan-1926066485.html
Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов
Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов - РИА Новости, 08.02.2024
Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,05% голосов, заявил председатель... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:31
2024-02-08T06:31
азербайджан
баку
ильхам алиев
мазахир панахов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914116159_0:70:1340:824_1920x0_80_0_0_d69e3d77024b227847a48fb00d537554.jpg
БАКУ, 8 фев – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,05% голосов, заявил председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов после обработки более 93% бюллетеней. "На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 93,35% участков… Ильхам Алиев набирает 92,05%", - сказал Панахов. Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года. Предварительные итоги голосования ожидаются 8 февраля. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей. Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысячи человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах были созданы 49 избирательных участков. ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.
https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914116159_75:0:1266:893_1920x0_80_0_0_0d86aca06f7570f3b2106ab350ef3306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, баку, ильхам алиев, мазахир панахов, в мире
Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Мазахир Панахов, В мире
Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов

Алиев после обработки более 93% бюллетеней лидирует с 92 процентами голосов

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 фев – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,05% голосов, заявил председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов после обработки более 93% бюллетеней.
«
"На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 93,35% участков… Ильхам Алиев набирает 92,05%", - сказал Панахов.
Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года. Предварительные итоги голосования ожидаются 8 февраля. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысячи человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях.
Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах были созданы 49 избирательных участков.
ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ
Вчера, 05:57
 
АзербайджанБакуИльхам АлиевМазахир ПанаховВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала