https://ria.ru/20240208/azerbaydzhan-1926066485.html

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов - РИА Новости, 08.02.2024

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане с 92 процентами голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,05% голосов, заявил председатель... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:31

2024-02-08T06:31

2024-02-08T06:31

азербайджан

баку

ильхам алиев

мазахир панахов

в мире

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БАКУ, 8 фев – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,05% голосов, заявил председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов после обработки более 93% бюллетеней. "На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 93,35% участков… Ильхам Алиев набирает 92,05%", - сказал Панахов. Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года. Предварительные итоги голосования ожидаются 8 февраля. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей. Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысячи человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах были созданы 49 избирательных участков. ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.

https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html

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азербайджан, баку, ильхам алиев, мазахир панахов, в мире