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Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024
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11:10 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ates-1926104052.html
Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД
Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД
Большинство экономик АТЭС не хотят идти на поводу у западных амбиций и нацелены на сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:10
2024-02-08T11:10
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большинство экономик АТЭС не хотят идти на поводу у западных амбиций и нацелены на сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Естественно, АТЭС не остается в стороне от текущих геополитических разногласий, которые оказывают негативное влияние на работу подавляющего большинства многосторонних форматов. В состав данного объединения входят экономики, которые по-разному смотрят на текущие международные события, связанные с нарастанием конфронтации между теми или иными членами мирового сообщества и ее проекцией на торгово-экономическое сотрудничество", - сказал дипломат. Однако, указал он, форум АТЭС имеет, прежде всего, экономический мандат, а его переговорные процессы подразумевают принятие всех решений на основе консенсуса. "Россия тесно и плодотворно взаимодействует со многими членами данной площадки. Как показывает опыт работы с партнерами, большинство из них нацелено на продвижение региональной интеграции и созидательные инициативы и не желает слепо идти на поводу у западных амбиций и непомерных требований", - подчеркнул Панкин. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году. На заключительной сессии глав делегаций президент США Джо Байден передал председательство в АТЭС Перу.
https://ria.ru/20231118/ates-1910230680.html
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в мире, сша, россия, сан-франциско, джо байден, александр панкин
В мире, США, Россия, Сан-Франциско, Джо Байден, Александр Панкин
Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД

МИД: большинство экономик в АТЭС не хотят идти на поводу у западных амбиций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большинство экономик АТЭС не хотят идти на поводу у западных амбиций и нацелены на сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Естественно, АТЭС не остается в стороне от текущих геополитических разногласий, которые оказывают негативное влияние на работу подавляющего большинства многосторонних форматов. В состав данного объединения входят экономики, которые по-разному смотрят на текущие международные события, связанные с нарастанием конфронтации между теми или иными членами мирового сообщества и ее проекцией на торгово-экономическое сотрудничество", - сказал дипломат.
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Однако, указал он, форум АТЭС имеет, прежде всего, экономический мандат, а его переговорные процессы подразумевают принятие всех решений на основе консенсуса.
«
"Россия тесно и плодотворно взаимодействует со многими членами данной площадки. Как показывает опыт работы с партнерами, большинство из них нацелено на продвижение региональной интеграции и созидательные инициативы и не желает слепо идти на поводу у западных амбиций и непомерных требований", - подчеркнул Панкин.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году. На заключительной сессии глав делегаций президент США Джо Байден передал председательство в АТЭС Перу.
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