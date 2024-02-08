https://ria.ru/20240208/ates-1926104052.html

Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД

Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Страны АТЭС не хотят идти на поводу у Запада, заявили в МИД

Большинство экономик АТЭС не хотят идти на поводу у западных амбиций и нацелены на сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:10

2024-02-08T11:10

2024-02-08T11:10

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сан-франциско

джо байден

александр панкин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большинство экономик АТЭС не хотят идти на поводу у западных амбиций и нацелены на сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Естественно, АТЭС не остается в стороне от текущих геополитических разногласий, которые оказывают негативное влияние на работу подавляющего большинства многосторонних форматов. В состав данного объединения входят экономики, которые по-разному смотрят на текущие международные события, связанные с нарастанием конфронтации между теми или иными членами мирового сообщества и ее проекцией на торгово-экономическое сотрудничество", - сказал дипломат. Однако, указал он, форум АТЭС имеет, прежде всего, экономический мандат, а его переговорные процессы подразумевают принятие всех решений на основе консенсуса. "Россия тесно и плодотворно взаимодействует со многими членами данной площадки. Как показывает опыт работы с партнерами, большинство из них нацелено на продвижение региональной интеграции и созидательные инициативы и не желает слепо идти на поводу у западных амбиций и непомерных требований", - подчеркнул Панкин. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году. На заключительной сессии глав делегаций президент США Джо Байден передал председательство в АТЭС Перу.

https://ria.ru/20231118/ates-1910230680.html

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917138354.html

сша

россия

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сан-франциско, джо байден, александр панкин