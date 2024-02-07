https://ria.ru/20240207/zasedanie-1925889268.html
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 07.02.2024
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:52
2024-02-07T11:52
2024-02-07T11:55
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко."Завтра будет Совет (по науке и образованию), который возглавляет президент", - сказал Фурсенко в среду на пресс-конференции, посвященной обнародованию имен лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.В четверг будет отмечаться День науки.
https://ria.ru/20240207/premii-1925879385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Фурсенко: Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию