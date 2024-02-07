https://ria.ru/20240207/zasedanie-1925889268.html

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 07.02.2024

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:52

2024-02-07T11:52

2024-02-07T11:55

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко."Завтра будет Совет (по науке и образованию), который возглавляет президент", - сказал Фурсенко в среду на пресс-конференции, посвященной обнародованию имен лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.В четверг будет отмечаться День науки.

https://ria.ru/20240207/premii-1925879385.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин