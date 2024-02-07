В МАГАТЭ пока не знают, кто обстреливал Запорожскую АЭС, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ пока не хватает информации, кто обстреливал Запорожскую АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси в сопровождении сотрудников миссии и представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырех наблюдателей, сообщила администрации станции.
"Мы в мае прошлого года получили полномочия от Совета Безопасности ООН на мониторинг ситуации, связанной с вооруженным конфликтом. Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем. Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию. Мы не можем делать никаких скоропостижных выводов", - сказал Гросси на брифинге в ходе визита на станцию, отвечая на вопрос о том, удалось ли МАГАТЭ определить сторону, с которой велись обстрелы.
Гендиректор агентства добавил, что выводы МАГАТЭ будут обнародованы сразу после того, как в его распоряжении будут достоверные сведения. "Дело в том, что авторитет и доверие к МАГАТЭ зародились и были обеспечены еще задолго до начала этого конфликта, и мы попросту не можем рисковать этой репутацией", - подчеркнул Гросси.
Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.