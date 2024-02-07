https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html

В МАГАТЭ пока не знают, кто обстреливал Запорожскую АЭС, заявил Гросси

В МАГАТЭ пока не знают, кто обстреливал Запорожскую АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 07.02.2024

В МАГАТЭ пока не знают, кто обстреливал Запорожскую АЭС, заявил Гросси

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской АЭС,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:54

2024-02-07T16:54

2024-02-07T17:07

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гросси в сопровождении сотрудников миссии и представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырех наблюдателей, сообщила администрации станции. "Мы в мае прошлого года получили полномочия от Совета Безопасности ООН на мониторинг ситуации, связанной с вооруженным конфликтом. Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем. Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию. Мы не можем делать никаких скоропостижных выводов", - сказал Гросси на брифинге в ходе визита на станцию, отвечая на вопрос о том, удалось ли МАГАТЭ определить сторону, с которой велись обстрелы. Гендиректор агентства добавил, что выводы МАГАТЭ будут обнародованы сразу после того, как в его распоряжении будут достоверные сведения. "Дело в том, что авторитет и доверие к МАГАТЭ зародились и были обеспечены еще задолго до начала этого конфликта, и мы попросту не можем рисковать этой репутацией", - подчеркнул Гросси.Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.

https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

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Кирилл Волков

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