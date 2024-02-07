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МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС
МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024
МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС
Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2024
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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Это причина, по которой мы мониторим (ситуацию)", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с размещением военной техники на ЗАЭС. Видеозапись общения с журналистами опубликовало МАГАТЭ на своем официальном портале.Гендиректор агентства напомнил, что одним из принципов, о котором он заявил ранее на Совете Безопасности, был принцип неразмещения тяжелой военной техники на объекте. "И на данный момент мы видим, что это соблюдается", - добавил Гросси, отметив, что эксперты агентства продолжают мониторинг. "Вы знаете, то, что сегодня действует, может быть иначе на следующей неделе, особенно - в зоне боевых действий", - уточнил гендиректор. Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить ЗАЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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киев, москва, днепр (город), рафаэль гросси, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, в мире
Киев, Москва, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: на ЗАЭС соблюдается принцип неразмещения военной техники
ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Это причина, по которой мы мониторим (ситуацию)", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с размещением военной техники на ЗАЭС. Видеозапись общения с журналистами опубликовало МАГАТЭ на своем официальном портале.
Гендиректор агентства напомнил, что одним из принципов, о котором он заявил ранее на Совете Безопасности, был принцип неразмещения тяжелой военной техники на объекте. "И на данный момент мы видим, что это соблюдается", - добавил Гросси, отметив, что эксперты агентства продолжают мониторинг.
"Вы знаете, то, что сегодня действует, может быть иначе на следующей неделе, особенно - в зоне боевых действий", - уточнил гендиректор.
Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским
в Киеве. В среду он намерен посетить ЗАЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву
.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
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