https://ria.ru/20240207/zaes-1925824089.html

МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС

МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024

МАГАТЭ оценило соблюдение принципа неразмещения военной техники на ЗАЭС

Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:23

2024-02-07T01:23

2024-02-07T01:23

киев

москва

днепр (город)

рафаэль гросси

владимир зеленский

магатэ

запорожская аэс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180529_0:36:2982:1713_1920x0_80_0_0_91ecfdc5ef6c8f5e60267abd3b923887.jpg

ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Это причина, по которой мы мониторим (ситуацию)", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с размещением военной техники на ЗАЭС. Видеозапись общения с журналистами опубликовало МАГАТЭ на своем официальном портале.Гендиректор агентства напомнил, что одним из принципов, о котором он заявил ранее на Совете Безопасности, был принцип неразмещения тяжелой военной техники на объекте. "И на данный момент мы видим, что это соблюдается", - добавил Гросси, отметив, что эксперты агентства продолжают мониторинг. "Вы знаете, то, что сегодня действует, может быть иначе на следующей неделе, особенно - в зоне боевых действий", - уточнил гендиректор. Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить ЗАЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240127/zaes-1923874660.html

киев

москва

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, москва, днепр (город), рафаэль гросси, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, в мире