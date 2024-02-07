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Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73 процента - РИА Новости, 07.02.2024
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21:05 07.02.2024 (обновлено: 21:06 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/yavka-1926033169.html
Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73 процента
Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73 процента - РИА Новости, 07.02.2024
Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73 процента
Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73%, сообщил начальник информационного центра секретариата ЦИК Фарид... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:05
2024-02-07T21:06
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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73%, сообщил начальник информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев. "Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73%. Всего на выборах президента Азербайджана проголосовало 4 971 032 человека", - отметил представитель ЦИК. Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года. Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей. Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысяч человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах было создано 49 избирательных участков. ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.
https://ria.ru/20240207/vybory-1926016403.html
https://ria.ru/20240207/aliev-1926003211.html
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html
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в мире, азербайджан, баку, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев
Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73 процента

Итоговая явка избирателей на выборах президента Азербайджана составила 76,73%

© Sputnik / Эльвин Салимов | Перейти в медиабанкГолосование на внеочередных выборах президента Азербайджана
Голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Эльвин Салимов
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Голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73%, сообщил начальник информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.
«
"Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73%. Всего на выборах президента Азербайджана проголосовало 4 971 032 человека", - отметил представитель ЦИК.
На внеочередных выборах президента Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Вчера, 19:22
Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.
Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысяч человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана, показал exit poll
Вчера, 18:24
Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах было создано 49 избирательных участков.
ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Процедура выборов президента Азербайджана
Вчера, 03:02
 
В миреАзербайджанБакуИльхам Алиев
 
 
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