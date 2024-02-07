https://ria.ru/20240207/vybory-1926039638.html
Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1 процента голосов
Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1 процента голосов - РИА Новости, 07.02.2024
Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1 процента голосов
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,1% после обработки почти 55% участков,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:31
2024-02-07T22:31
2024-02-07T22:56
азербайджан
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БАКУ, 7 фев – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,1% после обработки почти 55% участков, заявил председатель Центризбиркома республики Мазахир Панахов."На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 54,4% участков… Ильхам Алиев набирает 92,1 процента", - сказал Панахов.Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысяч человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку территориях.Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах было создано 49 избирательных участков.ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html
https://ria.ru/20240207/vybory-1926016403.html
https://ria.ru/20240207/yavka-1926033169.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, в мире, ильхам алиев, мазахир панахов, баку
Азербайджан, В мире, Ильхам Алиев, Мазахир Панахов, Баку
Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1 процента голосов
ЦИК Азербайджана :после обработки 55% участков Алиев лидирует с 92,1% голосов
БАКУ, 7 фев – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике, набирает 92,1% после обработки почти 55% участков, заявил председатель Центризбиркома республики Мазахир Панахов.
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"На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 54,4% участков… Ильхам Алиев набирает 92,1 процента", - сказал Панахов.
Процедура выборов президента Азербайджана
Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.
Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день. Общее число избирателей в Азербайджане составляло более 6 миллионов. Они могли проголосовать на 6537 избирательных участках. В целом было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Ввиду возвращения Азербайджаном контроля над Карабахом президентские выборы 2024 года впервые прошли на всей признанной территории страны, 23 тысяч человек могли принять участие в голосовании на избирательных участках на ранее неподконтрольных Баку
территориях.
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах было создано 49 избирательных участков.
ЦИК зарегистрировал семь кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.
Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73 процента