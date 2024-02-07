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Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане

Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024

Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане

Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:22

2024-02-07T19:22

2024-02-07T19:34

политика

азербайджан

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку член делегации, первый зампред думского комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев.Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск."Нет, не видели никаких нарушений, все прошло великолепно, вот сейчас мы подводим итоги как раз. Огромное количество народа пришло. Искренне, конечно, центризбирком молодцы, подготовились хорошо к выборам и подготовили хороших, очень грамотных членов участковых комиссий", - сказал Тайсаев.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20240207/aliev-1926003211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, азербайджан, госдума рф, баку, казбек тайсаев, ильхам алиев, снг