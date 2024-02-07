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Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:22
2024-02-07T19:22
2024-02-07T19:34
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку член делегации, первый зампред думского комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев.Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск."Нет, не видели никаких нарушений, все прошло великолепно, вот сейчас мы подводим итоги как раз. Огромное количество народа пришло. Искренне, конечно, центризбирком молодцы, подготовились хорошо к выборам и подготовили хороших, очень грамотных членов участковых комиссий", - сказал Тайсаев.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20240207/aliev-1926003211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, азербайджан, госдума рф, баку, казбек тайсаев, ильхам алиев, снг
Политика, Азербайджан, Госдума РФ, Баку, Казбек Тайсаев, Ильхам Алиев, СНГ
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Делегация Госдумы не увидела нарушений на президентских выборах в Азербайджане