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Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024
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19:22 07.02.2024 (обновлено: 19:34 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vybory-1926016403.html
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 07.02.2024
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:22
2024-02-07T19:34
политика
азербайджан
госдума рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку член делегации, первый зампред думского комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев.Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск."Нет, не видели никаких нарушений, все прошло великолепно, вот сейчас мы подводим итоги как раз. Огромное количество народа пришло. Искренне, конечно, центризбирком молодцы, подготовились хорошо к выборам и подготовили хороших, очень грамотных членов участковых комиссий", - сказал Тайсаев.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20240207/aliev-1926003211.html
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политика, азербайджан, госдума рф, баку, казбек тайсаев, ильхам алиев, снг
Политика, Азербайджан, Госдума РФ, Баку, Казбек Тайсаев, Ильхам Алиев, СНГ
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане

Делегация Госдумы не увидела нарушений на президентских выборах в Азербайджане

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкНа внеочередных выборах президента Азербайджана
На внеочередных выборах президента Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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На внеочередных выборах президента Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы не увидела никаких нарушений на президентских выборах в Азербайджане, пришло большое количество людей, сообщил РИА Новости по телефону из Баку член делегации, первый зампред думского комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев.
Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск.
«
"Нет, не видели никаких нарушений, все прошло великолепно, вот сейчас мы подводим итоги как раз. Огромное количество народа пришло. Искренне, конечно, центризбирком молодцы, подготовились хорошо к выборам и подготовили хороших, очень грамотных членов участковых комиссий", - сказал Тайсаев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана, показал exit poll
Вчера, 18:24
 
ПолитикаАзербайджанГосдума РФБакуКазбек ТайсаевИльхам АлиевСНГ
 
 
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