Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России
МИД Молдавии разрешил открыть участок для выборов президента России в посольстве
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. МИД Молдавии разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в дипмиссии.
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"Посольство России получило уведомление о политическом решении Министерства иностранных дел Молдавии, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента России на территории дипмиссии, а "открытие избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье будет неприемлемым", — заявили там.
Ранее Москва обратилась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что изучает этот вопрос и ответит в разумные сроки. При этом спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР.
Во время президентских выборов в России в 2018 году в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории. Еще 24 участка находились в Приднестровье, там живут более 200 тысяч россиян.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.