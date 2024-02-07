https://ria.ru/20240207/vybory-1926009892.html

Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России

Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России - РИА Новости, 07.02.2024

Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России

МИД Молдавии разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:49

2024-02-07T18:49

2024-02-07T19:35

выборы президента россии — 2024

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КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. МИД Молдавии разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в дипмиссии. "Посольство России получило уведомление о политическом решении Министерства иностранных дел Молдавии, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента России на территории дипмиссии, а "открытие избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье будет неприемлемым", — заявили там.Ранее Москва обратилась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что изучает этот вопрос и ответит в разумные сроки. При этом спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Во время президентских выборов в России в 2018 году в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории. Еще 24 участка находились в Приднестровье, там живут более 200 тысяч россиян. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240207/dipmissii-1925954481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, кишинев, леонид слуцкий (политик), игорь гросу, николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф