Рейтинг@Mail.ru
Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:49 07.02.2024 (обновлено: 19:35 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vybory-1926009892.html
Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России
Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России - РИА Новости, 07.02.2024
Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России
МИД Молдавии разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:49
2024-02-07T19:35
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
молдавия
кишинев
леонид слуцкий (политик)
игорь гросу
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/46/1495404651_112:0:1000:499_1920x0_80_0_0_1b997eeaf1fe84be0d483816479087f9.jpg
КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. МИД Молдавии разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в дипмиссии. &quot;Посольство России получило уведомление о политическом решении Министерства иностранных дел Молдавии, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента России на территории дипмиссии, а &quot;открытие избирательных участков&quot; в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье будет неприемлемым&quot;, — заявили там.Ранее Москва обратилась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что изучает этот вопрос и ответит в разумные сроки. При этом спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Во время президентских выборов в России в 2018 году в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории. Еще 24 участка находились в Приднестровье, там живут более 200 тысяч россиян. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240207/dipmissii-1925954481.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/46/1495404651_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_8907ca5f99c6c53802a04714196a0af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, леонид слуцкий (политик), игорь гросу, николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Леонид Слуцкий (политик), Игорь Гросу, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России

МИД Молдавии разрешил открыть участок для выборов президента России в посольстве

© Sputnik Moldova/Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. МИД Молдавии разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в дипмиссии.
«

"Посольство России получило уведомление о политическом решении Министерства иностранных дел Молдавии, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента России на территории дипмиссии, а "открытие избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье будет неприемлемым", — заявили там.

Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Вчера, 15:22
Ранее Москва обратилась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что изучает этот вопрос и ответит в разумные сроки. При этом спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР.
Во время президентских выборов в России в 2018 году в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории. Еще 24 участка находились в Приднестровье, там живут более 200 тысяч россиян.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами
Вчера, 15:37
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияМолдавияКишиневЛеонид Слуцкий (политик)Игорь ГросуНиколай ХаритоновСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала