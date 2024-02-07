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"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024
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14:11 07.02.2024 (обновлено: 14:17 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vybory-1925929129.html
"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России
"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024
"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России
Релоканты и псевдопатриоты используются для попыток вмешательства из-за рубежа в выборы президента РФ, заявили эксперты в ходе презентации доклада Центра... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:11
2024-02-07T14:17
россия
политика
алексей мухин
алексей мартынов (политолог)
совет федерации рф
центр политической информации
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Релоканты и псевдопатриоты используются для попыток вмешательства из-за рубежа в выборы президента РФ, заявили эксперты в ходе презентации доклада Центра политической информации "Внешнее вмешательство в выборы 2024 года в России и возможные последствия". По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, автора доклада, представленного в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", для вмешательства в российские выборы "задействован самый широкий спектр информационных инструментов". &quot;Причем используются и актеры, которые покинули территорию РФ, мы их называем релокантами. Они такой боевой отряд, который будет использован на этих выборах, они уже используются. И структуры, и институты, которые созданы специально для этого (вмешательства в выборы - ред.)&quot;, - заявил Мухин."Релоканты очень разные. Одни - идеологически ориентированные релоканты, другие – релоканты, которые не ориентированы идеологически и не внедрены в политику как таковую, но тем не менее они являются основой подрыва выборной системы России", - заявил политолог-международник Сергей Судаков на презентации доклада. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов отметил, что в качестве основных инструментов вмешательства в выборы будут использованы также так называемые псевдопатриотические группы. "Вмешиваться в наши выборы обязательно будут. В них уже вмешиваются… Я бы обратил внимание на то, что в качестве таких социальных групп, которые пользуются огромным вниманием этих деструкторов, этих "вмешателей" извне, - это псевдопатриотическое движение, которое активно, как на дрожжах, растет", - заявил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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россия, политика, алексей мухин, алексей мартынов (политолог), совет федерации рф, центр политической информации, технологии
Россия, Политика, Алексей Мухин, Алексей Мартынов (политолог), Совет Федерации РФ, Центр политической информации, Технологии
"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России

Эксперты: релокантов и псевдопатриотов используют для попыток вмешаться в выборы

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкГолосование в России
Голосование в России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Релоканты и псевдопатриоты используются для попыток вмешательства из-за рубежа в выборы президента РФ, заявили эксперты в ходе презентации доклада Центра политической информации "Внешнее вмешательство в выборы 2024 года в России и возможные последствия".
По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, автора доклада, представленного в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", для вмешательства в российские выборы "задействован самый широкий спектр информационных инструментов".
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"Причем используются и актеры, которые покинули территорию РФ, мы их называем релокантами. Они такой боевой отряд, который будет использован на этих выборах, они уже используются. И структуры, и институты, которые созданы специально для этого (вмешательства в выборы - ред.)", - заявил Мухин.

"Релоканты очень разные. Одни - идеологически ориентированные релоканты, другие – релоканты, которые не ориентированы идеологически и не внедрены в политику как таковую, но тем не менее они являются основой подрыва выборной системы России", - заявил политолог-международник Сергей Судаков на презентации доклада.
Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов отметил, что в качестве основных инструментов вмешательства в выборы будут использованы также так называемые псевдопатриотические группы.
"Вмешиваться в наши выборы обязательно будут. В них уже вмешиваются… Я бы обратил внимание на то, что в качестве таких социальных групп, которые пользуются огромным вниманием этих деструкторов, этих "вмешателей" извне, - это псевдопатриотическое движение, которое активно, как на дрожжах, растет", - заявил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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