https://ria.ru/20240207/vybory-1925929129.html

"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России

"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024

"Боевые релоканты". Эксперты заявили о попытках вмешаться в выборы в России

Релоканты и псевдопатриоты используются для попыток вмешательства из-за рубежа в выборы президента РФ, заявили эксперты в ходе презентации доклада Центра... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:11

2024-02-07T14:11

2024-02-07T14:17

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Релоканты и псевдопатриоты используются для попыток вмешательства из-за рубежа в выборы президента РФ, заявили эксперты в ходе презентации доклада Центра политической информации "Внешнее вмешательство в выборы 2024 года в России и возможные последствия". По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, автора доклада, представленного в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", для вмешательства в российские выборы "задействован самый широкий спектр информационных инструментов". "Причем используются и актеры, которые покинули территорию РФ, мы их называем релокантами. Они такой боевой отряд, который будет использован на этих выборах, они уже используются. И структуры, и институты, которые созданы специально для этого (вмешательства в выборы - ред.)", - заявил Мухин."Релоканты очень разные. Одни - идеологически ориентированные релоканты, другие – релоканты, которые не ориентированы идеологически и не внедрены в политику как таковую, но тем не менее они являются основой подрыва выборной системы России", - заявил политолог-международник Сергей Судаков на презентации доклада. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов отметил, что в качестве основных инструментов вмешательства в выборы будут использованы также так называемые псевдопатриотические группы. "Вмешиваться в наши выборы обязательно будут. В них уже вмешиваются… Я бы обратил внимание на то, что в качестве таких социальных групп, которые пользуются огромным вниманием этих деструкторов, этих "вмешателей" извне, - это псевдопатриотическое движение, которое активно, как на дрожжах, растет", - заявил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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россия, политика, алексей мухин, алексей мартынов (политолог), совет федерации рф, центр политической информации, технологии