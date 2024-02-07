https://ria.ru/20240207/vybory-1925860822.html

ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями

ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями - РИА Новости, 07.02.2024

ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями

Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:14

2024-02-07T10:14

2024-02-07T10:22

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в Центральной избирательной комиссии РФ."Напоминаем, что все политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года", - говорится в Telegram-канале ЦИК.Программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете. Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой."Предвыборная программа – важнейший элемент предвыборной агитации кандидата", - отметили в Центризбиркоме.В ЦИК напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф