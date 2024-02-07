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ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями - РИА Новости, 07.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:14 07.02.2024 (обновлено: 10:22 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vybory-1925860822.html
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями - РИА Новости, 07.02.2024
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями
Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:14
2024-02-07T10:22
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в Центральной избирательной комиссии РФ."Напоминаем, что все политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года", - говорится в Telegram-канале ЦИК.Программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете. Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой."Предвыборная программа – важнейший элемент предвыборной агитации кандидата", - отметили в Центризбиркоме.В ЦИК напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями

Выдвинувшие кандидатов партии опубликуют предвыборные программы до 6 марта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"Напоминаем, что все политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года", - говорится в Telegram-канале ЦИК.
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Программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете. Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой.
"Предвыборная программа – важнейший элемент предвыборной агитации кандидата", - отметили в Центризбиркоме.
В ЦИК напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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