https://ria.ru/20240207/vybory-1925860822.html
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями - РИА Новости, 07.02.2024
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями
Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:14
2024-02-07T10:14
2024-02-07T10:22
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895576707_0:150:3184:1941_1920x0_80_0_0_18a19d622e64e0b3d3afe2c43587fa7d.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в Центральной избирательной комиссии РФ."Напоминаем, что все политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года", - говорится в Telegram-канале ЦИК.Программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете. Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой."Предвыборная программа – важнейший элемент предвыборной агитации кандидата", - отметили в Центризбиркоме.В ЦИК напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html
https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895576707_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_77e64d80398a2502fdb05f3814f181ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
ЦИК напомнил о порядке публикации программ выдвинувшими кандидатов партиями
Выдвинувшие кандидатов партии опубликуют предвыборные программы до 6 марта
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политические партии, выдвинувшие кандидата на должность президента РФ, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года, напомнили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"Напоминаем, что все политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года", - говорится в Telegram-канале ЦИК.
Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах
Программа должна быть опубликована как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете. Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой.
"Предвыборная программа – важнейший элемент предвыборной агитации кандидата", - отметили в Центризбиркоме.
В ЦИК напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
.
В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах