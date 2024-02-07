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"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России

"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024

"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России

"Президентские выборы <...> могут преподнести нам не один сюрприз", — рассуждает в вашингтонском издании The Hill американский специалист по России украинского... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:00

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"Президентские выборы <...> могут преподнести нам не один сюрприз", — рассуждает в вашингтонском издании The Hill американский специалист по России украинского происхождения Александр Мотыль. Главный сюрприз, полагает он, будет в том, что россияне "проявят гражданское мужество" и выйдут на массовые протесты. "Подожгут ли эти протесты мини оранжевую революцию? Возможно, и нет, но <...> русские <...> способны еще по-хорошему удивить нас". Понятно, почему эта тема так дорога американцам. На украинском фронте все очень плохо. Республиканцы опять блокируют деньги для Зеленского, европейские союзники демонстрируют вялость. Единственная призрачная надежда хоть как-то помочь Киеву и спасти байденовский режим — это качнуть режим в Москве.Мотыль с ностальгией вспоминает "болотные" протесты, на которых так суетился, помнится, американский посол Майкл Макфол. Сейчас этот сбитый летчик пишет мемуары, сочиняет для русских санкции и ужасно страдает от того, что ему не удалось "интегрировать Россию в международную систему". Однако провал "болотной" движухи не помешал Вашингтону и дальше засылать своих послов в другие страны с целью раскочегарить очередной Майдан. После 2012 года они качали режим в Венесуэле — ничего не вышло. Пытались сместить и убить Башара Асада — тоже облом. Шатали Белоруссию — Лукашенко с помощью Москвы блестяще отбил все атаки. Совсем недавно попытались устроить "оранжевую революцию" в Белграде — Вучич тоже защитился уверенно, и не без нашей помощи.Но остановятся ли они на этом? Вряд ли. Другой опции выиграть необъявленную войну против России у Вашингтона просто нет.Другие специалисты по России сетуют, что Белый дом не сумел как следует использовать тему мятежа Пригожина, и требуют, чтобы американские власти поработали с соответствующими "уязвимостями" России в период президентских выборов. Аккурат к выборам Институт исследований внешней политики (Филадельфия, США) выпустил доклад, в котором досконально разбирает и подсчитывает все протестные акции в России за последние два года. Там учтено буквально все: от споров людей со своими управляющими компаниями по поводу счетов за коммуналку до одиночных протестов на самые разные темы, от выступлений экоактивистов до демонстраций против недобросовестных застройщиков. Учитываются даже таинственные "молчаливые протесты" — возможно, это реинкарнация советского анекдота про диссидента, который вышел на Красную площадь с чистым листом бумаги (чего писать — и так все понятно).Филадельфийский институт предлагает властям США активнее спонсировать оппозиционные медиа и политические структуры, которые работают с этой протестной активностью: "Это важно для выстраивания отношений с будущей Россией, в которой эти политические силы будут играть большую роль". Ах, как интересно. Это, оказывается, не благородные оппозиционеры, а засланные казачки на содержании у Госдепа. Как неожиданно.Конечно, такого откровенного хамства, как во времена Макфола, американцы себе сегодня не позволяют. До них дошло, что граждан России чрезвычайно раздражают иностранные попытки влезть в наши дела. Однако отсутствие громких заголовков в СМИ не означает, что люди перестали работать.Устами вечного сидельца Алексея Навального уже озвучена идея протестных акций на президентских выборах. К полудню в период голосования оппозиционно настроенные граждане призываются прийти на участки для голосования и сформировать там очереди для того, чтобы проголосовать против Путина.Сценарий акции подробно расписали все ведущие информагентства Запада, все влиятельные американские СМИ. Нет никакого сомнения, что западные журналисты в России уже стоят на низком старте, готовясь освещать, как "хорошие русские" борются за нашу и вашу свободу. Информподдержка акции будет на высшем уровне, картинку обеспечат.Одновременно в кулуарах НАТО обсуждается идея для стран — членов альянса выступить с совместным заявлением о непризнании итогов выборов в России. Слушайте, но ведь все это — наглое давление на российских избирателей, хамское, беспардонное вмешательство в наши внутренние дела. И эти же люди списывают все свои провалы на злокозненное "вмешательство" России. Просто шизофрения какая-то.Мечтая о "мини оранжевой революции", Мотыль вспоминает огромные митинги конца 1980-х: мол, никто не ждал такого от русских, а они взяли и вышли на площади. Хорошо бы и сейчас так же.Но у нас тут для вашингтонских мечтателей плохие новости. Мы слишком хорошо помним, чем мы заплатили за эти митинги: развалом страны и сдачей ее богатств, нищетой и разрухой, "чикагскими мальчиками", шоковой терапией, национальным унижением, серьезным ограничением суверенитета. Больше этот фокус вам не удастся, дураков нет.

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https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240202/vybory-1925007262.html

https://ria.ru/20240206/rossiya-1925660687.html

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аналитика, россия, украина, сша, майкл макфол, башар асад, государственный департамент сша, нато, политика